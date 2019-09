Michel Van Den Brande maakt zich druk in het verkeer: “Ik ben het strontbeu” DBJ

19u04 1 showbizz Ondernemer Michel Van de Brande heeft zich op sociale media uitgelaten over een autobestuurder die hem irriteerde. Hij zegt dat het zo niet langer kan en heeft zich voorgenomen om dashboardcamera’s te installeren in zijn wagen.

Van den Brande vraagt zijn Facebook-volgers om hem te helpen de wagen op te sporen. “Ik reed op het linkerbaanvak op de E40 en er reed een golf voor me”, begint hij zijn betoog. “Het middenvak en het rechtervak waren nog helemaal vrij, maar toen ik een korte lichtflits gaf om de bestuurder aan te geven opzij te gaan, ging hij op de rem staan. Ik moest alles dichtslaan! Ik ben het strontbeu en ga straks naar ‘Heinz tuning’ bellen om dashcams te installeren. We reden amper 110km per uur en het was zonnig met weinig of geen verkeer.” Van den Brande geeft aan dat hij de bestuurder persoonlijk wil vragen wat zijn bedoeling was.