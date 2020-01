Michel Van den Brande maakt eigen politieke partij bekend: “De mensen zijn het beu, er moet iets veranderen” SDE/TDS

09 januari 2020

15u26

Bron: GVA 69 Showbizz Michel Van den Brande (56) is een man van zijn woord. Enkele maanden geleden beloofde hij om in de politiek te stappen, nu maakt hij de naam van zijn eigen politieke partij bekend: SVV, kort voor Samen Voor Vooruitgang. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Michel Van den Brande koos ervoor om een eigen partij op te richten, in plaats van zich aan te sluiten bij een al bestaande partij. Een bewuste keuze, vertelt hij in Gazet van Antwerpen. “Het Vlaams Belang heeft een andere insteek met Van Grieken, maar ze blijven racistisch. N-VA doet heel veel beloftes, maar realiseert niet. En van Rutten (Open VLD) moet ik al helemaal niets hebben", klinkt het. En dus bedacht hij SVV, wat staat voor Samen Voor Vooruitgang.

Van den Brande is inmiddels ook al in actie geschoten. “Ik sprak onder andere al met Ignace Vandewalle (een voormalig parlementair medewerker van Jean-Marie Dedecker, red.), de auteur van De illegale Ghelamco Arena.” En ook met Jean-Marie Dedecker trad hij al in gesprek. “Om af te toetsen wat de mogelijkheden zijn. Er is heel veel interesse uit verschillende gemeenten in het nieuwe initiatief. Er is geen weg terug. De mensen zijn het beu: er moet iets veranderen.”

Partijprogramma

Wat er allemaal op het partijprogramma komt te staan, moet de ondernemer nog verder uittekenen. Al heeft hij wel al een aantal duidelijke standpunten klaar. “Je moet werken voor je geld”, zegt hij. “Immigranten zijn welkom, maar dan moeten ze wel iets werken voor de middelen die ze krijgen. Wat we die mensen nu allemaal geven, is ongelofelijk. Hetzelfde geldt voor het koningshuis. Afschaffen is voor mij geen optie, want het paleis is een monument dat we bijvoorbeeld nooit gaan afbreken. Zo’n gebouwen moeten sowieso onderhouden worden. Ze kunnen een dotatie krijgen, maar dan moeten ze daar wel meer voor doen.”