Michel Van Den Brande loopt stilaan de muren op in quarantaine: “Ik kan goed geloven dat het in veel gezinnen begint te rommelen”

24 april 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 1 Showbizz Wanneer kunnen de quarantainemaatregelen versoepeld worden? Het is dé vraag die iedereen zich stelt. Onder hen ook ondernemer en ‘The Sky Is The Limit’-gezicht Michel Van den Brande (56), die door het thuisblijven naar eigen zeggen stilaan de muren begint op te lopen. In weekblad TV Familie vertelt Van den Brande hoe hij en ‘zijn’ Sofie de quarantaine spenderen.

“Mijn bedrijf draait op 10 à 15 procent, dus in de week ben ik nog wel op mijn bureau. Maar vanaf vrijdagmiddag vertrek ik met Sofie naar mijn appartement in Blankenberge”, zegt Michel in het weekblad. “En daar zitten we dan in quarantaine. In onze hoge toren op de dijk, op de bovenste verdieping. We gaan weleens fietsen of wandelen, maar meestal zitten we tv te kijken en zo. Ik ben al drie kilo bijgekomen. Ah ja, uit verveling eet ge te veel en beweegt ge te weinig. Want ik heb dan wel een veel jongere vriendin, ik kan haar moeilijk elke dag ‘pakken’, hé. Dat steekt op den duur tegen.” (lacht)

“Nee, serieus. Ik kan goed geloven dat het nu in veel gezinnen begint te rommelen”, gaat de ondernemer verder. “Zo elke dag kort op elkaar, da’s niet gemakkelijk. Sofie en ik zijn het gewend om drie, vier avonden per week op restaurant te gaan. En anders spreken we af met vrienden op café en maken we plezier. Ik mis dat enorm.” Michelle heeft dan ook grootse plannen als deze lockdown voorbij is: “Een restaurant afhuren, met vrienden gaan eten en me drie dagen zat zuipen. Echt, dat heb ik al gezworen. En het zal ervan komen ook!”

Vriend verloren

Michel wordt emotioneel overigens niet ­gespaard. “Eén van mijn beste vrienden, den Eddy, is gestorven aan corona”, zegt hij stil. “Hij was gaan skiën en is ziek teruggekomen. Man, ik heb gezien hoe smerig die ziekte is. Daar wordt ge stil van, hoor.” En ook bij zijn werknemers ziet hij miserie: “Ik heb een arbeider, een Pool. Die jongen is een week te lang hier gebleven. Zijn vrouw en kinderen waren al naar Polen, terwijl hij nog een paar dagen bleef werken. Maar toen gingen de grenzen dicht en nu moet hij zijn gezin al weken missen. Triestig, hoor.”

Michel vindt dat de coronacrisis beter ­aangepakt had kunnen worden. “Al die mensen die thuis mogen zitten en een premie krijgen, ik begrijp dat niet”, zegt hij. “De politie en de hulpverleners die elke dag werken en hun leven riskeren, díe verdienen volgens mij pas een vette premie. En in ‘den bouw’... Veel aannemers stuurden hun arbeiders naar huis. Al die Polen en Bulgaren zitten daar nu maar, ze geraken hier niet weg. En die bedrijven kunnen straks zelfs niet heropstarten. Er zullen nog veel bedrijven onderdoor gaan, geloof me. Jongens, ik zal zo blij zijn als dit allemaal achter de rug is.”

