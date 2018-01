Michel Van den Brande leende vijf peperdure wagens uit voor 'Patser': "Schoon om ze op het scherm te zien" DBJ

24 januari 2018

17u20

Vandaag is 'Patser', de derde film van Adil en Arbi en Bilall Falah, voor iedereen te zien in de bioscoop. 'The Sky Is the Limit'-ster Michel Van den Brande leende voor die film vijf van zijn meest exclusieve wagens uit, goed voor een totale waarde van een paar honderdduizend euro.

"De productie belde me in de voorbereiding van de film omdat ze in 'The Sky Is the Limit' gezien hadden dat ik een grote autoliefhebber ben", vertelt Michel, die vijf van zijn wagens uitleende. "Ik was ook op de première en ik moet zeggen dat het een hele leuke film is met een schoon verhaal waar naar het einde toe ook een mooie boodschap in zat verborgen."

Michel kan ook niet verbergen dat het als autoliefhebber een plezier was zijn wagens in volle glorie op het scherm te zien. "Op een bepaald moment kwamen tijdens een achtervolging drie van mijn wagens tegelijk in beeld. Als je dat dan hoort met die geluidseffecten en snelle beelden dan is dat toch schoon om te zien."

BMWi8

De eerste bolide is een zwarte BMW i8 met een waarde van 155.000 euro. "Ik koop mijn wagens altijd full-option", zegt Michel. Dat impliceert onder andere verwarmde zetels en stuur, een superieure geluidsinstallatie van Bang & Olufsen en een sportuitlaat van Akrapovic.

BMW X6M

Ook de andere BMW die hij uitleende, een X6M, heeft alle bovengenoemde opties. Ook die koos Michel in een zwarte uitvoering, hij betaalde 130.000 euro.

Ferrari f430 Spider

De stellingenbouwer leende ook een Ferrari uit. De Ferrari f430 Spider heeft een waarde van 230.000 euro en het is de zwarte uitvoering die bij Michel in de garage staat. Voor de film werd de wagen in het geel 'gewrapt', dat is met behulp van bestickering de wagen een andere kleur geven. Het rode interieur werd wel behouden. Topsnelheid is 310 km/h. "Die heb ik in Duitsland al wel eens uitgetest", lacht Michel.

Audi r8

Ook de Audi r8 in de film is er een van Michel Van Den Brande. Ook die wagen heeft alle opties en totale waarde van 150.000 euro. In de film werd een kobaltrode versie gebruikt.

Cadillac-limousine

Ten slotte kwam ook de limousine uit de film uit de garage van Michel. "Dat was een occasie", vertelt hij. Waarde van de Cadillac-slee: 'slechts' 25.000 euro. Er is plaats voor acht personen, inclusief bar en sfeerverlichting.

In de film kwamen de wagens uitvoerig aan bod.