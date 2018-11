Michel Van den Brande krijgt alweer nieuwe kans van zijn Sofie: “Het is weer goed tussen ons!” Wim Nijsten

20 november 2018

16u05

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Z’n bekende bezwaren ten spijt, is Michel Van den Brande (56) uit ‘The Sky Is The Limit’ trots op zijn eerste, zwarte kleindochter. Blij en opgelucht is hij ook, nu hij weer samen is met Sofie (45). Al beseft Michel in Dag Allemaal dat het de verzoening van de laatste kans is.

Anderhalve maand zijn ze uit elkaar geweest, ­Michel Van den Brande en Sofie. Aan de basis van hun breuk lag een uiterst boze mail vol verwijten die hij haar stuurde. Omdat hij weer maar eens in de knoop lag met zichzelf.

Vandaag vormen Michel en Sofie weer een gelukkig koppel. En dat ‘dankzij’ het overlijden van Sofies vader. “Dat was ook voor mij een zware klap”, zegt Michel in Dag Allemaal. “Omdat ik zelf nooit ’n warme thuis heb gehad, was hij een soort vaderfiguur voor mij.”

En het verdriet om hem bracht jou en Sofie weer dichter bij elkaar?

(knikt) In het licht van zulke dramatische gebeurtenissen verdwijnen alle akkefietjes naar de achtergrond. Toen haar vader stierf, wilde ik er voor Sofie zijn. Zo zijn we opnieuw naar elkaar toegegroeid.

Mooi.

Zeker, maar we hebben wel duidelijke afspraken gemaakt om te voorkomen dat het binnenkort opnieuw zou mislopen. Ik heb aan Sofie beloofd dat ik niet meer altijd mijn goesting zal doen, dat ik meer rekening met haar zal houden. Als ze wil dat ik meega naar haar familie, zal ik dat doen. En ik pak haar ’ns mee naar het voetbal of de koers. We gaan vooral meer dingen sámen doen.

Is dit de verzoening van de laatste kans?

Ja, en ik ga er alles aan doen om het vertrouwen van Sofie niet meer te beschamen. Ik zie haar graag en heb m’n lesje geleerd. In die anderhalve maand ben ik liefst tien kilo afgevallen! Maar ook Sofie moest bekennen dat zij fout zat. Zij heeft beloofd dat ze sneller zal zeggen wat haar dwarszit.

Er is nog meer goed nieuws: jouw dochter Jessie is bevallen van Olivia, je eerste kleinkind. Welk gevoel geeft dat?

Goh, ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Een dubbel gevoel. Ge kent de situatie een beetje, hé. (Michel vertelde eerder dat hij het er moeilijk mee heeft dat zijn dochter samen is met een zwarte man, nvdr). Ik ben blij voor Jessie, en we zullen wel zien wat ervan komt.

Komaan Michel, als je je kleinkind voor het eerst in je armen houdt, dan ontdooit je hart toch?

(haalt z’n schouders op) Ach, die jongen was bij de bevalling, en voorlopig zorgt hij goed voor zijn dochtertje. Hij heeft zelfs al een luier ververst! Ik zie wel dat hij ervoor wil gaan. En als ze elkaar graag zien, wie ben ik dan om daar iets van te zeggen?

Je bent toch ook wel een trotse opa, mogen we hopen?

(herpakt zich) Natuurlijk, enorm trots! En het werd tijd. Mijn dochter is 31, ik ben er 58. Ik ben eigenlijk al een oude opa. Ach ja, ‘t heeft een tijdje geduurd voor Jessie iemand vond om een gezin mee te stichten. Al vind ik dat ze met deze jongen wel héél snel aan kinderen is begonnen. Ik hoop maar dat hij de ware is voor haar. Olivia zal mij trouwens ‘papi’ noemen. Dat vind ik wel mooi klinken!