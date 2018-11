Michel Van den Brande is opa geworden TK

12 november 2018

06u14 0 Showbizz Hij heeft er even op moeten wachten, maar gisteren was het dan eindelijk zover: de dochter van Michel Van den Brande, ons allen bekend als de baas van Kontrimo uit ‘The Sky Is The Limit’, is bevallen. Michel is opa van een kleindochter: Olivia.

“EINDELIJK”, schreef Michel gisterenavond op Facebook om het nieuws aan te kondigen. “Vandaag grootvader geworden. Op 11 november 2018 is mijn dochter bevallen van een flinke dochter om 15.58.” Het kindje, dat Olivia gedoopt werd, mat bij de geboorte 48 cm en woog 3,240 kg.

Michel voegt er nog aan toe dat hij blij is voor Jessie (zijn dochter), en dat Olivia hem Papi zal noemen. Hij liet in het verleden nochtans uitschijnen dat hij niet dolgelukkig was met de zwangerschap van zijn dochter, omdat de vader een zwarte man is. De kersverse papa is een atleet met Senegalese en Kaapverdische roots. “Tja, hij is zo zwart als een schouw”, liet Van den Brande zich eind vorig jaar ontvallen. “Ik had het misschien graag anders gezien, maar hij maakt mijn dochter blijkbaar gelukkig. Ik heb mij erbij moeten neerleggen.”