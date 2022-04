Michel Van den Brande is kwaad: “Wat die paljas uit ‘Don’t Worry Be Happy’ mij heeft gelapt...”

ShowbizzMichel Van den Brande (60) is een brulboei met het hart op de juiste plaats. Hij nam een groot risico door zijn ‘The Sky Is The Limit’-collega Dave Wauwermans uit Oekraïne te halen. En hij hielp ook al mensen uit ‘Don’t Worry Be Happy’. Maar één van hen trapte bij Michel op een wel heel zere teen.

Dave ‘Deefje’ Wauwermans, bekend van ‘The Sky Is The Limit’, was met zijn Oekraïense vrouw Kristina en hun dochter Arnella op familiebezoek in Oekraïne. Maar dat draaide uit op een nachtmerrie. Poetin viel binnen en Dave raakte het land niet meer uit.

“In paniek belde Dave mij op”, zegt Michel. “Op de achtergrond hoorde ik de luchtalarmen afgaan, hij was in alle staten. Zonder veel na te denken ben ik in mijn camionette gesprongen om hem en zijn gezin te gaan halen. Eens ik in Krakau (in Polen, red.) was, belde ik Dave. Ik wilde de grens oversteken, maar hij zei dat dat levensgevaarlijk was. Dus ben ik anderhalve dag op hem blijven wachten. Toen hij uitgeput aankwam, zag ik dat ze serieus hadden afgezien om uit Oekraïne te geraken. Ze hebben zijn gezin zelfs beschoten! We zijn plankgas vertrokken, twaalf uur later heb ik hen thuis in Knokke afgezet.”

Ondanks zijn nobele daad kreeg Michel meteen commentaar. “Ja, berichtjes à la: ‘Zou je niet beter die mensen in Pepinster helpen?’ ’t Zal gaan zeker! Ik kan niet iederéén helpen, hé. Plus: ik héb iets gedaan voor de slachtoffers van de watersnood. Ik heb een bus met tankkaart gestuurd.”

Nog recenter toonde Michel opnieuw dat hij oprecht begaan is met z’n medemens. Zijn zoon organiseerde in z’n zaak Kaai31 in Hamme een feest voor de mensen van ‘Don’t Worry Be Happy’. Voor de gelegenheid ging Michel de sympathieke boeren Louis en Hubert ophalen. Afwezige op het feest was kunstenaar Floris. Daar was een reden voor, zo blijkt.

“Ik had Floris al eens geholpen door hem 1.000 euro te geven voor twee schilderijtjes, terwijl hij maar 400 vroeg”, zegt Michel. “Hij heeft het niet breed. Maar toen ik hem belde voor dat feestje, zei hij: ‘Gezien ik de grote ster ben en veel mensen speciaal voor mij zullen komen, wil ik dat je mij 800 euro geeft.’ Ik viel van mijn stoel. Wat denkt die paljas wel? Mij een beetje geld proberen af te troggelen, ’t is serieus naar zijn kop gestegen. Ik zei: ‘Blijft gij maar thuis, manneke!’ Achteraf kreeg ik lelijke berichten van hem, ik heb hem geblokkeerd. We hebben hem alleszins niet gemist die avond. De zaak zat bomvol. Ik zat aan een tafel met alle leuke mensen van ‘Don’t Worry Be Happy’. De hele avond hebben ze gegeten en gedronken op mijn kosten, een rekening die ik met veel plezier heb betaald.”

