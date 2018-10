Michel Van den Brande in de steek gelaten door zijn Sofie: “Ik heb een ongelooflijke stommiteit begaan”



23 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Michel Van den Brande (55) weet met zijn verdriet geen blijf. Zijn relatie met Sofie (45) - die in ‘The Sky Is The Limit’ een hoopvolle, nieuwe start nam - is helaas voorbij. Een ontroostbare Michel steekt in Dag Allemaal de hand in eigen boezem.

De relatie van ‘The Sky Is The Limit’-vedette ­Michel Van den Brande en zijn Sofie. Rimpelloos en onbesproken kan je ze allerminst noemen. Het trieste dieptepunt was zijn verdwijning twee jaar geleden, na een eerdere breuk tussen de twee. Met een pakkende, doodeerlijke brief aan Sofie in Dag Allemaal won hij haar hart terug.

Michel beloofde aan zijn ­tekortkomingen - ‘ik wéét dat ik soms een regelrechte bullebak ben’ - te werken, en hun liefde raakte weer helemaal op de rails. Tot nu, dus. “We zijn al een dikke maand uiteen”, vertelt de stellingbouwer met gebroken stem in Dag Allemaal. “En ’t is mijn eigen, stomme schuld.”

Wie Michel volgt op Facebook, zou echter in de verste verte niet kunnen vermoeden dat hij een liefdesbreuk te verwerken heeft. Ook al dateert de laatste foto van hem en Sofie al van 1 september, Michel laat uitschijnen dat z’n leven op alle vlakken op wieltjes loopt. En ook als regelmatig opduikende vragensteller in ‘De Slimste Mens’ is hij weer z’n grappige zelve. Dat maakte het vorige week des te pijn­lijker: Michel was te zien in een filmpje dat moest dienen als parodie op ‘Blind Getrouwd’, terwijl een huwelijk met Sofie nu verder af is dan ooit. “Ik lag in de knoop met mezelf, en wilde even één en ander op een rijtje zetten”, begint Michel zijn verhaal. “Daarom had ik aan Sofie gevraagd om twee weken geen contact te hebben.”

Waarover lag jij in de knoop met jezelf?

