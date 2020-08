Michel Van den Brande: “Ik word heel kwaad als ze mij bestempelen als een racist” Redactie

21 augustus 2020

09u00

Bron: Story 0 Showbizz Samen met schlager­zanger Dennie Damaro heeft Michel Van den Brande (59), bekend van ‘The Sky is the Limit’, de ambiancesingle ‘2 glazen bier’ uitgebracht. Zelf slaat de stellingbouwer ook graag een paar pintjes achterover, waardoor hij nog meer babbelt.

Drink je zelf altijd bier als je op café gaat?

Voor mij staat een café inderdaad gelijk met een biertje. Lekker fris getapt, met een mooie schuimkraag: heerlijk! Bij voorkeur een Jupiler, maar als het iets steviger mag zijn, durf ik mij ook al eens te wagen aan een Duvel. Mijn maag kan dat zwaarder bier goed aan.

Wanneer was je voor het laatst dronken?

Toen de clip van 2 glazen bier werd opgenomen, want in tegenstelling tot het liedje heb ik meer dan twee glazen gedronken (lacht). Maar als ik zat ben, maak ik graag plezier en ambiance, waar de andere cafégangers dan van kunnen meegenieten. Ook babbel ik dan nog meer. Maar mijn gezelschap vindt dat zeker niet erg.

Op welk nummer kan je niet stilzitten?

Als ze ergens het liedje ‘You’re the First, the Last, My Everything’ van Barry White draaien, durf ik al eens met mijn heupen te swingen. Maar verder dan dat gaat het zeker niet. Ik ben echt geen danser. Ik vind het wel leuk om anderen aan te moedigen de beentjes los te zwieren.

Wat is het grootste misverstand dat er over jou ooit de ronde heeft gedaan?

Dat ik een racist ben, wat helemaal niet waar is. Ik heb geen probleem met andere nationaliteiten, maar als ze geen moeite doen om de taal te leren of een job te zoeken, dan uit ik soms mijn ongenoegen, ja. En dan bestempelen ze mij als racist, waar ik heel kwaad van word. Ik ben gewoon recht voor de raap. Waarom zou ik mijn mond moeten houden?

Waaraan kan je veel geld uitgeven?

Aan eten en drinken, liefst in grote gezelschappen, en mijn naasten in de watten leggen. Zo koop ik regelmatig voor mijn kleindochter Olivia van die leuke hebbedingetjes, en daarbij kijk ik niet op een euro. Een fietsje, een huisje voor in de tuin... Mijn kleindochter is mijn hartendief!

Aan wat kan jij je ergeren bij anderen?

Ik kan mij ergeren aan mensen die gierig zijn terwijl ze zich heel wat kunnen permitteren. Ja, daar word ik soms echt lastig van. Ik kan voor iedereen de zon laten schijnen.

Met welke knappe Vlaamse vrouw zou je graag eens opgesloten zitten in de lift?

Ik zou er niets mee inzitten om met Dina Tersago in een kleine ruimte te vertoeven. Niet alleen vind ik haar een heel mooie verschijning, ze is ook slim en ontzettend vriendelijk. Ja, ik heb wel een zwak voor vriendelijke schoonheden.

Wat is je slechtste karaktereigenschap en waarom?

Ik ben nogal ongeduldig en dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Ik ga recht op mijn doel af, en ik verwacht dat ook van anderen. Soms loop je dan al eens tegen de lamp, maar gelukkig kan ik wel tegen een stootje.