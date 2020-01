Michel Van den Brande herdenkt Philip Cracco: “Een keiharde werker én een levensgenieter” Redactie

14 januari 2020

16u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Work hard/play hard. Het motto op de rallywagens van Philip Cracco en zijn zakenpartner was evengoed van toepassing op de flamboyante zakenman zelf. Vorige week overleed hij op zijn 56ste na een lange strijd tegen prostaatkanker. Zijn vriend Michel Van den Brande reageert op zijn overlijden.

“Philip was een harde zakenman. Vergeleken met hem ben ik maar een kleine jongen”, zegt Michel Van den Brande, die samen met Philip in het VIER-programma ‘The Sky Is The Limit’ zat. “Wat hij verwezenlijkt heeft... Hij bleef ervoor gaan, en richtte zelfs nog een bedrijf op toen hij al ziek was. Philip was een voorbeeld voor iedereen.”

“Philip was een vriendelijke man die met iedereen door één deur kon. Een levensgenieter, al had hij misschien nog wat meer moeten genieten. Zo had hij een chique villa in Marbella, maar daar is hij niet veel geweest. Tja, wie had kunnen vermoeden dat het zo snel zou gaan? Toen ik 56 werd, is hij op mijn verjaardagsfeest geweest. Drie jaar later is híj op z’n 56ste gestorven... Al kwam zijn overlijden niet onverwacht. De laatste tijd had ik geregeld contact met z’n vriendin Aïsha, en ik wist dat het er niet goed uitzag.”