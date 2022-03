Michel Van den Brande haalt zelf ‘The Sky is the Limit’-collega Dave weg uit Oekraïne: “Z'n leven was in gevaar”

ShowbizzMatrassenkoning Dave Wauwermans (53) en z'n gezin zijn veilig op weg naar België. De ondernemer zat de voorbije weken met z’n vrouw Kristina (40) en dochtertje Arnella vast in Oekraïne, en schakelde de hulp in van Kontrimo-bedrijfsleider en ‘The Sky is the Limit’-collega Michel Van den Brande (61) om weer thuis te raken. Die laatste reed van z’n thuishaven Blankenberge naar het Poolse Krakau - ruim 1.300 kilometer - om het gezin op te wachten en weer naar België te brengen. “We hebben doodsangsten uitgestaan.”

Wauwermans zat al sinds januari in Oekraïne - de roots van z’n vrouw liggen namelijk in het land. “We wilden de ouders van Kristina bezoeken en er samen wat vakantie doorbrengen”, aldus de ondernemer. Toen Rusland op 24 februari besloot de aanval op Oekraïne in te zetten, werd de ondernemer wakker in een nachtmerrie. Verschillende pogingen om het land te ontvluchten, draaiden uit op een sisser. De matrassenkoning besloot dan maar de hulp in te roepen van goeie vriend en ‘The Sky is the Limit’-collega Michel Van den Brande. “Dave belde mij op om te vragen of ik iets kon doen”, vertelt hij. “De verhalen die hij vertelde over de oorlog, de gevaarlijke situatie waarin hij en z'n gezin zich bevonden... M’n hart brak toen ik dat allemaal hoorde. Ik moest actie ondernemen, z’n leven stond op het spel.”

Van den Brande koos er dit weekend voor om z'n goeie vriend zelf te gaan halen, met een busje van z’n bedrijf Kontrimo. “Eerst wou ik tot de grens met Oekraïne rijden en daar Dave en z’n geliefden oppikken”, legt hij uit. “Maar dat bleek te gevaarlijk. Gelukkig kon Dave tot in Krakau raken, een Poolse stad op een paar honderd kilometer van de grens. Regelmatig arriveren daar bussen met vluchtelingen. Dat plan is gelukt. Ik ben al bij al vlot in Krakau geraakt, en Dave ook en z'n gezin ook. Er viel een pak van m’n hart toen ik hen uit de bus zag komen. Ik heb hier trouwens schrijnende dingen gezien. Zo staan op een centraal plein in de stad verschillende tenten waar vluchtelingen opgevangen worden en een warme maaltijd krijgen. Tezelfdertijd gaat het leven hier cynisch genoeg gewoon verder. De terrasjes zitten vol, toeristen kuieren door de straten. Straf toch, als je weet dat er een paar honderd kilometer verderop mensen moeten vechten voor hun leven.”

Beschietingen

Wauwermans is Michel ontzettend dankbaar voor de hulp. Eerder getuigde hij al over de doodsangsten die hij de voorbije weken uitstond in Oekraïne. “Het was de hel. We moesten geregeld schuilen. Dat luchtalarm, die beschietingen... We liepen met een bijl en een wapen rond om eten en drinken te voorzien. Eerdere vluchtpogingen mislukten. Zo probeerden we taxi’s te nemen, maar op een bepaald moment werd de wagen voor ons beschoten. Onze chauffeur heeft toen ook rechtsomkeer moeten maken.”

Uiteindelijk slaagde hij er dus toch in om met z’n gezin en z’n schoonmoeder een bus richting Krakau te nemen. Vandaar is het gezelschap met Van den Brande nu weer op weg richting België. “Nog 1.300 kilometer naar huis”, schrijft de Kontrimo-ondernemer op Facebook. Op de bijhorende foto’s is alvast te zien dat Dave en z’n gezin in goede gezondheid verkeren.

