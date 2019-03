Michel Van Den Brande getroffen door huidkanker: “Als jullie me tegenkomen, niet schrikken”

TDS

13 maart 2019

11u59 0 Showbizz Michel Van Den Brande, bekend van ‘The sky is the limit’, krijgt af te rekenen met kanker. De ondernemer heeft een vorm van huidkanker op zijn hoofd, zo laat hij zelf weten op Facebook. “Niet verschieten als je mij tegenkomt”, schrijft Van Den Brande, die intussen een behandeling is gestart.

Michel Van Den Brande deelt het nieuws via zijn eigen pagina om alle vooroordelen de kop in te drukken, zo laat hij weten. “Ik wil het volgende kwijt: ik zit met huidkanker op mijn hoofd. We zijn nu begonnen met een ‘chemozalf’, die wij ‘s morgens en ‘s avonds moeten insmeren op mijn hoofd. We zijn begonnen op 9 maart en het is een kuur van 5 weken”.

Volgens Michel heeft de behandeling ook gevolgen. “Mijn hoofdhuid gaat nu vuurrood worden en moet om de twee weken worden behandeld door de huidspecialist, die de losgekomen huid moet verwijderen. Dus als jullie mij zien of tegenkomen, dan moeten jullie niet schrikken. Het is noodzakelijk om verder kwaad hopelijk te voorkomen”.

Beterschap

Intussen reageren honderden mensen op het nieuws. “Veel beterschap en spoedig herstel Michel”, wensen veel mensen hem toe. En ook: “voorzichtig zijn met de zon Michel” en “succes met de behandeling, dat tante fieke maar goed voor u zorgt makker!”