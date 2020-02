Michel Van Den Brande de mond gesnoerd door eigen partij: “Ik mag niets zeggen over migratie” MVO

21 februari 2020

13u30

Bron: Krant van West Vlaanderen 6 Showbizz Samen Voor Vooruitgang (SVV), de politieke partij die Michel Van Den Brande zelf mee opstartte, heeft hem het zwijgen opgelegd. Dat vertelt Michel in Krant van West-Vlaanderen.

Het zou vooral te maken hebben met zijn standpunt over migratie. Daar mocht hij niets meer over zeggen. “Werknemers van mij vinden geen OCMW-huis omdat immigranten voorrang krijgen”, aldus Michel. “Maar van Samen Voor Vooruitgang moet ik daarover zwijgen. We zouden daardoor te rechts klinken, te veel vergeleken worden met Vlaams Belang en N-VA. Nadat we verkozen raken, mag ik wel op die nagel slaan. Wat voor zever is dat? Als ik dat niet meer mag zeggen, hoeft het niet voor mij.”

Hij ziet zijn samenwerking met de partij waarvan hij zelf aan de wieg stond dus eerder stranden. “Waar mijn toekomst ligt? Ik laat het nu op me afkomen. N-VA is voor mij geen optie. Zij hebben al bewezen dat ze het niet kunnen. Met Vlaams Belang heb ik veel raakpunten, maar het geeft te veel af op de moslims. Ze zouden verschieten hoeveel goeie moslims hier zitten. Velen van hen willen ook gewoon in vrede leven. De slechten, die moeten ze aanpakken. Kijk, als Jean-Marie Dedecker met een eigen partij zou opkomen, wil ik meteen mijn wagentje daar aanhangen.”

Eigen partij

Van den Brande koos er destijds voor om een eigen partij op te richten, in plaats van zich aan te sluiten bij een al bestaande partij. “Het Vlaams Belang heeft een andere insteek met Van Grieken, maar ze blijven racistisch. N-VA doet heel veel beloftes, maar realiseert niet. En van Rutten (Open VLD) moet ik al helemaal niets hebben”, klonk het. En dus bedacht hij SVV, wat staat voor Samen Voor Vooruitgang. “Er is geen weg terug. De mensen zijn het beu: er moet iets veranderen.”

“Je moet werken voor je geld”, zegt hij. “Immigranten zijn welkom, maar dan moeten ze wel iets werken voor de middelen die ze krijgen. Wat we die mensen nu allemaal geven, is ongelofelijk. Hetzelfde geldt voor het koningshuis. Afschaffen is voor mij geen optie, want het paleis is een monument dat we bijvoorbeeld nooit gaan afbreken. Zo’n gebouwen moeten sowieso onderhouden worden. Ze kunnen een dotatie krijgen, maar dan moeten ze daar wel meer voor doen.”