Michel van den Brande bedrogen door eigen werknemers: "Dit doet me ongelooflijk veel pijn" TK

12 september 2018

14u12 0 Showbizz Michel van den Brande, de baas van Kontrimo en bekend van 'The Sky Is The Limit', heeft er een slapeloze nacht opzitten. De man werd immers bestolen door twee werknemers, legt hij uit op Facebook.

"Weer geen slaap kunnen vatten", steekt van den Brande van wal. Hij legt uit dat een vriend van hem, die aan het werken was in een appartement op de tweede verdieping, in de tuin van een van zijn werknemers een grote hoeveelheid stellingmateriaal had zien liggen. "De mannen - ze waren met twee - hadden de gewoonte om met hun pick-up beetje bij beetje stellingmateriaal te hamsteren. Ze hadden zelfs twee mooie stallen gemaakt waar ze hun materiaal konden stapelen."

En daar bleef het niet bij. De aangeslagen werkgever had een paar weken geleden de tankkaart van de twee mannen laten blokkeren omdat hun verbruik veel hoger dan normaal was. En nu weet hij ook waarom: "Ze kochten mazout met hun tankkaart."

Van den Brande is zwaar aangedaan door het gebeuren. "Dit doet me nog maar eens ongelofelijk veel pijn. Jongens die bij mij vijf jaar werken en dan zo hun werkgever belazeren... Ik kan met de hand op het hart zeggen dat ik al het mogelijke doe om mijn jongens op een veilige manier op hun werk te krijgen en zorg dat ze op een veilige manier kunnen monteren en demonteren." Hij roept iedereen op die iets verdachts ziet rond zijn werven op om hem te contacteren. "En dat mag steeds anoniem. Beloning verzekerd!"