Michel Van den Brande (60) heeft het gehad met corona: “Iedereen heeft compassie met ‘de jeugd’. En wij dan, verdomme?”

Showbizz“Ik heb mijn personeel al laten weten dat ik na de lockdown drie maanden lang onbereikbaar zal zijn.” ‘The Sky Is The Limit’-gezicht Michel Van den Brande heeft het helemaal gehad met de coronacrisis. Hij houdt zich immers nauwgezet aan alle maatregelen en ziet de tijd in ‘de herfst van zijn leven’ verder tikken. Omdat de ondernemer vroeger kanker had, wil hij geen risico lopen, en daar gaat hij ver in. “Om mijn weerstand op peil te houden, slik ik 50 pillen per dag.”