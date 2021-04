Michel miste op een haar na de finale van ‘Big Brother’, maar blikt positief terug: “Ik kon eindelijk tonen dat ik niet alleen maar stoer ben”

ShowbizzHij haalde het slotakkoord van ‘Big Brother’ nét niet, maar toch heeft de Nederlandse deelnemer Michel Hennipman (36) niet het gevoel dat hij verloren heeft. “Ik heb het lange tijd moeilijk gehad om me kwetsbaar op te stellen. In het huis leerde ik om dat wel te doen.” En dan is er ook nog die intense vriendschap met Julie. “Alsof een man en een vrouw alleen maar verliefd kunnen zijn op elkaar: da’s toch onzin?”

Vlak voor de grote finale naar huis moeten: leuk is anders.

Na de laatste liveshow was er ons gezegd dat de echte finale met drie kandidaten zou gespeeld worden. We wisten dus wel dat er nog iemand zou moeten vertrekken, maar we hadden geen van allen gedacht dat dit op een dinsdag om twee uur zou gebeuren. De andere afvallers verlieten het huis tijdens een liveshow en kregen hierdoor ook een mooi afscheid, maar bij mij gebeurde dat met een wel zeer stille trom. (lacht)

Had je jouw exit verwacht?

De laatste anderhalve week voelde ik me, door een samenloop van omstandigheden, niet meer zo goed in het ‘Big Brother’-huis. Daar kwam ook nog eens bij dat ik mezelf niet als de gedoodverfde winnaar zag of iets dergelijks. Op een bepaalde manier was mijn vertrek dus wel een opluchting.

Hoe kijk jij terug op je deelname?

Nu ik weer in de ‘echte’ wereld sta, besef ik pas hoe geweldig en uniek dit hele avontuur was. Via mijn deelname heb ik bovendien een andere kant van mezelf kunnen tonen. Ik ben doorgaans niet iemand die snel z’n emoties toont, maar tijdens ‘Big Brother’ konden Vlaanderen en Nederland wel zien dat ik niet alleen maar stoer ben. (lacht)

Nochtans stond jij aanvankelijk niet te springen om dat kantje te tonen.

Ik worstelde daar inderdaad mee. Niet zozeer omdat ik me anders wilde voordoen naar mijn medebewoners toe, maar wel omdat ik donders goed besefte dat er veel mensen meekeken. Aanvankelijk hield me dat tegen om mijn gevoelige kant te tonen, maar na een tijdje heb ik dat losgelaten. Het deed goed om mijn emoties te delen. Ik ben trots dat ik die stap heb gezet.

Jouw medekandidate Julie was daar erg belangrijk in.

Julie heeft me geholpen om de moeilijke momenten uit mijn verleden te omarmen, en ik denk dat ik haar ook heb kunnen helpen. Ik heb Julie tijdens ons verblijf in het ‘Big Brother’-huis zien openbloeien tot een ontzettend vrolijke vrouw.

Jullie beseften zelf dat jullie band in het huis uniek was. Zelf omschreven jullie het als broer en zus. Maar eerlijk: was daar echt niets meer aan de hand?

Alsof een man en een vrouw alleen maar verliefd kunnen zijn op elkaar: da’s toch onzin? Met de hand op het hart: wij zijn enkel en alleen vrienden.

Jij vindt die romantische insinuaties dus onterecht.

Ik snap dat mensen het vreemd vinden dat je op zo’n korte tijd zo’n band met iemand kan krijgen, maar zoiets snap je enkel en alleen maar als je hebt deelgenomen aan ‘Big Brother’. Dit is een experiment waarbij alles zoveel intenser is. Je hebt enkel elkaar, waardoor dat vriendschapsproces zich veel sneller ontwikkelde. Ik weet niet hoe ik mijn vriendschap met Julie precies kan omschrijven, maar het is wel voor ons allebei ontzettend waardevol.

Sommige kijkers vonden het niet kunnen dat jullie zo vaak knuffelden of naast elkaar in bed lagen.

Wat moet ik daar op zeggen? Ik weet dat zowel Julie als ik steeds geprobeerd hebben om respectvol te zijn, ook naar de buitenwereld toe. We hebben meermaals in de dagboekkamer gevraagd of mensen ons gedrag niet verkeerd interpreteerden. Vandaar dat ik het zo vervelend vond toen bleek dat de vriend van Julie onze beelden toch met andere ogen bekeek.

Niet alleen Julie was daarvan aangedaan. Ook jij had het er moeilijk mee.

Het is niet fijn als je iemand ziet huilen omwille van iets dat gemakkelijk kon worden rechtgezet. Ondertussen weet ik ook dat Julie en haar vriend een goed gesprek gehad hebben en dat de onduidelijkheden van de baan zijn. Zelf hoop ik ook om Julie haar vriend snel eens te ontmoeten. Ik wil dat hij ook van mij hoort hoe de vork in de steel zit.

Vrees je niet dat je vriendschap met Julie zal lijden onder deze situatie?

Julie en ik hebben afgesproken dat we onze vriendschap koesteren en dat we ons niet gaan laten gek maken door de mening van anderen. Onze band is iets heel bijzonders, die wil ik niet kwijt. En Julie ook niet. Althans, dat hoop ik toch. (lacht)

Niet alleen jouw band met Julie werd onder de loep genomen, je werd er ook van beschuldigd dat je té dominant zou zijn.

Ik heb op een bepaald moment zowel met Jerrel als met Zoey woorden gehad. Het had ongetwijfeld slimmer geweest om te zwijgen, maar ik ben geen grijze muis. Daarnaast deed de groep ook regelmatig beroep op mij om het voortouw te nemen tijdens proeven. Sommige kijkers interpreteerden dat als dominant, maar ik zie het meer als initiatief nemen. Het is niet slecht dat iemand af en toe de leiding durft te nemen binnen een groep.

Er zijn altijd vrouwen die daarop vallen natuurlijk.

Weet je wat wel grappig is? Toen ik in het huis verbleef, beheerden mijn vrienden mijn Instagrampagina. Ik weet dat er naar mijn account heel veel privéberichtjes zijn gestuurd. De meeste bestonden erin om me succes te wensen. Al waren er ook vrouwen die andere boodschappen stuurden. Maar daar staat mijn hoofd momenteel niet naar. Sorry dames! (lacht)

