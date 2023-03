Michel Houellebecq krijgt Nederlandse ‘pornofilm’ met zichzelf in hoofdrol niet verboden

Showbits Johnny Logan is kritisch voor Songfesti­val: "Door die televoting wil ik nooit meer deelnemen”

Johnny Logan is weer in België. Hij treedt deze zomer op in de kerk OWLA Brugge voor een verrassend zomerspektakel samen met o.a? Helmut Lotti en Liliane Saint-Pierre en tal van extra muzikale acrobatie-acts en goochelaars. In totaal 18 zomershows en op 18 april is er alvast de avant-première. Showbits-reporters Senne en Desna spraken met Johnny over deze nieuwe shows, maar vroegen hem ook naar zijn blik op het songfestival en de Belgische inzending. Bekijk het in deze nieuwe Showbits.