Michael Van Peel trekt stekker uit 2018 (én z'n conferences)

31 december 2018

00u00 0 Showbizz Michael Van Peel (40) zit aan z'n tiende eindejaarsconference, en het is meteen z'n laatste.

"Ik heb het gevoel dat ik alles heb gezegd wat ik wou zeggen. Ik vond het een goed moment om af te sluiten", aldus de komiek. Zijn show 'Van Peel overleeft 2018' wordt vanavond uitgezonden op Canvas. "In 2018 was de wereld aan de clowns", zegt hij er zelf over. "Wat gisteren nog potsierlijke satire was, is vandaag banale realiteit. De uitzondering regeert de regel." Terwijl Van Peel terugblikt op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, krijgt hij met een spervuur aan gedurfde, slimme en hilarische analyses alle lachspieren aan het werk. Wat hij na zijn tournee gaat doen, valt af te wachten. "Ik zou weleens langer willen werken aan een show. Het is tijd om verder te groeien. Het wordt dus wellicht een volwaardige comedyshow", klinkt het.

'Van Peel overleeft 2018'

Canvas maandag 21 uur