Michael Van Droogenbroeck viel destijds als een blok voor Annelies Van Herck: "Al voor ik bij VRT werkte, keek ik met grote interesse naar haar journaals" yds

14 augustus 2018

17u59

Bron: Humo 0 Showbizz Annelies Van Herck (43) en Michael Van Droogenbroeck (40) waren al een tijdje collega's toen de vonk oversloeg op de VRT redactie. Ze vertellen over dat moment in Humo.

"Al voor ik bij de VRT werkte, keek ik met meer dan gewone interesse naar haar journaals", zegt Michael Van Droogenbroeck, die vanaf september de Ochtend op Radio 1 zal presenteren. "Op mijn eerste dag bij de VRT kreeg ik een rondleiding. Annelies had net de late shift en alles wat ik van haar vermoedde, werd alleen maar bevestigd. Het heeft dan een paar jaar geduurd, maar de vonk is wel overgeslagen.Het was niet vanzelfsprekend, onder meer omdat Annelies al een zoontje had.

Nieuwsanker van Herck voelde naar eigen zeggen ook een aantrekkingskracht en zegt dat het engagement van haar partner destijds groter was. "Want hij moest ook voor een kind kiezen", zegt het anker. "Je werkplek is geen evidente plek voor een relatie, zeker niet als je ook op televisie komt. De kop 'Cupido slaat toe op de nieuwsvloer' as er nog voor iedereen in onze omgeving het wist. Je ziet wel wie je veroordeelt en wie je steunt. Dat is best leerrijk", blikt de blondine terug.

Het hele artikel lees je hier.