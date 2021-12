Michael Sheen geeft groot deel van zijn salaris aan goede doel: “Ik wil kinderen in nood helpen”

ShowbizzActeur Michael Sheen (52) bekend van onder meer ‘Twilight’, ‘Good Omens’ en ‘Prodigal Son’ besteedt zijn loon tegenwoordig aan goede doelen en organisaties die het nodig hebben. “Ik heb mezelf omgetoverd tot een sociale onderneming”, vertelt Sheen in The Big Issue.

De prille vijftiger investeerde onlangs bijna 60.000 euro in een studiebeurs waarmee studenten uit Wales, zijn geboortestad, naar Oxford konden gaan. Daarnaast gaf hij financiële steun aan de ‘Homeless World Cup’ (een voetbaltoernooi voor daklozen). Het tornooi verloor bijna twee miljoen euro aan kapitaal en dat wilde de acteur voorkomen. “Ik vond dat ik die beslissing moest nemen. Als ik niets had gedaan, was het wellicht niet doorgegaan en dat zou ik niet over mijn hart krijgen”, besluit Michael.

Sheen waagde zich in het hol van de leeuw en zette voor die investering twee van zijn huizen te koop. “Ik had een huis in de Verenigde Staten en één in het Verenigd Koninkrijk en ik heb ze beide te koop gezet. Het was eng en enorm stresserend. Ik kan je garanderen dat ik er nog een lange tijd de financiële gevolgen van zal dragen, maar zolang ik geld kan verdienen, zal het me niet ruïneren”, klinkt het.

Mensen in nood

De acteur investeert al jaren in goede doelen, maar de echte klik kwam er toen hij een theaterstuk regisseerde over het lijdensverhaal van Jezus. Hij kwam tot het inzicht dat er talloze andere verenigingen waren, binnen zijn gemeenschap, die amper genoeg budget hadden. Michael besefte dat hij een verschil kon maken en wilde iets gaan betekenen, ook voor kinderen. “Soms is er niet veel nodig om het leven van een kind te veranderen. Ik wilde een lach toveren op het gezicht van kinderen met een moeilijke thuissituatie. Daarom organiseerde ik filmavonden of gingen we samen bowlen”, aldus Michael Sheen.

