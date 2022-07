Michaël Roskam over ‘geheime’ huwelijk met Eline De Munck: “Ik zei tegen mijn kameraden: ‘Mannen, ik denk dat ik het zitten heb’”

“Ik ging voor een bril en ben thuisgekomen met een vrouw.” Voor Michaël Roskam en Eline De Munck begon het allemaal met de zoektocht naar een bril. Toen z'n oude bril brak, kwam Roskam namelijk aankloppen bij Odette Lunettes - het brillenmerk van De Munck - voor een vervanger. “Ik weet nog dat ik tegen mijn kameraden zei: ‘Mannen, ik denk dat ik het zitten heb.’ Waarop zij: ‘Verliefd ofwa? Wie is ‘t? Kennen we haar?’ Ik heb toen geantwoord: ‘Je moet het zo zien: de kans dat wij een koppel zouden vormen was even groot als de kans dat Nick Cave en Kylie Minogue een duet zouden zingen’”, vertelt Roskam in Het Belang van Limburg.

Voor z'n nieuwe reeks ‘Black Bird’, vanaf 8 juli te zien op Apple TV+, moest de regisseur lange tijd naar New Orleans voor opnames. De Munck kon niet mee. “Voor Eline was het in de coronaperiode moeilijk om het land in te geraken, dat is meteen de reden waarom we zo halsoverkop en in ‘t geheim getrouwd zijn”, klinkt het. “Toen ik haar vertelde dat ze alleen als mijn echtgenote Amerika binnen mocht, keken we mekaar aan en verscheen er een brede glimlach op onze gezichten. (in ‘t Sint-Truidens) ‘Schei uit!’, zei Eline, maar dan in ‘t Antwerps. Meteen gevolgd door: ‘Zullen we?’ En huppekee , we zijn getrouwd in het Ardeense dorpje waar ik woonde, met mijn zoon als enige getuige. Ons huwelijk had dus praktische redenen, maar tegelijk wílden we ook echt trouwen. Ooit komt er nog wel eens een huwelijk met alles erop en eraan.”