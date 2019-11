Michaël Pas wil een terugkeer van ‘Kulderzipken’: “Ze mogen me meteen bellen” DBJ

30 november 2019

Bron: Radio 2 5 showbizz Het is ondertussen al meer dan twintig jaar geleden, maar de rol van Kulderzipken blijft een van Michaël Pas’ bekendste rollen. Op Radio 2 zegt de acteur dat hij een terugkeer van de kinderserie zeker ziet zitten. “Ze mogen me meteen bellen.”

“Kulderzipken 2.0, dat zou toch heel erg leuk zijn? Stel je voor: Prieeltje en Kulderzipken die intussen zelf op de troon zitten en een leuke zoon of dochter hebben.” Het moge duidelijk zijn. Als het van Michaël Pas afhangt, mag ‘Kulderzipken’ - de jeugdreeks van de toenmalige BRTN - zeker terugkomen. Dat vertelt de acteur in ‘Akkerdjie’, een nostalgische podcast van Radio 2.

“Ze hadden nooit mogen stoppen na die twee seizoenen”, zegt hij. “Jan Decleir was bereid om verder te spelen, Hugo Matthysen wilde nieuwe scenario’s schrijven. Als je ziet hoe vaak het nu nog wordt heruitgezonden, zou een derde seizoen zeker de moeite waard zijn geweest. Maar er was toen geen budget meer op de jeugddienst van de BRTN, dus hield het op.” Michaël wordt nog regelmatig aangesproken over ‘Kulderzipken’. “Soms kan ik op café staan en dan komt er plots een stoere, brede man op mij afgestapt die zegt “Respect gast, gij zijt Kulderzipken. Gij zijt mijn jeugd.” Of soms vrouwen die dan toegeven dat Kulderzipken hun eerste prille liefde was.”

Hector

Pas vertelt verder in de podcast dat eigenlijk hij - en niet Marc Van Eeghem - de rol van bakkerszoon Jos zou spelen in de Urbanusfilm ‘Hector’. “Ik deed toen mee aan de castings. Marc Van Eeghem en ik bleven als laatste twee over. Marc zal het - waar hij nu ook is - zeker niet erg vinden dat ik dit vertel, maar ik heb toen eigenlijk die rol gekregen. Maar ik zat toen nog op school bij Studio Herman Teirlinck en ik kreeg van de directie geen toestemming om aan de film mee te werken. Ze stelden mij voor het ultimatum: meespelen in de film of mijn opleiding afmaken. Uiteindelijk heb ik dan gekozen voor dat tweede en heeft Marc de rol gekregen, wat hij trouwens heel goed heeft gedaan. Ik ben toen heel erg kwaad geweest”, aldus Michaël. De acteur haalt fel uit naar de toneelschool. “Er heerste altijd wel een angstig sfeertje onder de studenten omdat je op elk moment van school kon worden gestuurd. Je mocht alleen acteren in projecten binnen de school. Voor andere dingen kreeg je zelden of nooit toestemming.”