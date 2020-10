Michaël Pas over zijn huwelijk: “Ik heb mijn ouders heel hard doen schrikken”

Michaël Pas leerde ‘zijn’ Saskia kennen toen hij 21 jaar oud was, en zij 18. “Ik was niet op zoek naar een vaste relatie. Had op dat moment iemand mij gezegd dat ik 30 jaar later nog met die persoon samen zou zijn, dan was ik misschien wel gaan lopen. We stonden allebei aan het begin van het leven, eigenlijk”, vertelt hij in ‘De Rotonde’. Maar 35 jaar later zijn de twee nog altijd samen. Twee jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. “Tja, waarom?" haalt Michaël de schouders op. “Het was niet echt van harte ook. Ik vond het nog altijd jong en rebels om nog niet getrouwd te zijn na al die tijd. Het is allemaal het gevolg van een gesprek bij de notaris. We kwamen tot de vaststelling dat we nog altijd vrij studentikoos leefden. We hadden een huis samen, een kind samen, maar verder niets op papier. Het werd tijd om alles deftig te regelen. We zagen het echt als een puur zakelijke transactie.”

Uiteindelijk trouwden de twee op maandagochtend om 9u30, zonder getuigen. Enkel zoon Simon - “niet echt enthousiast” - woonde de ceremonie bij. “Geen gedoe met gastenlijsten, feesten en dergelijke. Daar hadden we helemaal geen zin in.” Toch begon het onverwacht wel te kriebelen. “Nu moet ik eerlijk zijn, de zondag ervoor, bedacht ik toch dat ik ‘iets’ moest hebben. Ik ben op de fiets gesprongen en door de stad gereden op zoek naar een bloemenwinkel om een boeket te kopen. Ik vroeg een trouwboeket, maar kreeg te horen dat je dat 3 weken op voorhand moest reserveren. ‘Doe dan maar iets met wat wit en knip het kort.’ En zo ben ik met mijn boeketje in een plastic zak terug naar huis gefietst en de bloemen in de kelder verstopt. Maandagochtend - ‘den dag van den trouw’ - viel mij op dat Saskia langer dan normaal voor de spiegel stond. Haar mooi opgemaakt, mooie jurk. Tja, dan ben ik stiekem mijn kostuum gaan aan doen. Voor we het wisten keken we elkaar aan en beseften we dat we ons dan toch echt hadden mooi gemaakt voor de trouw. Tot mijn eigen verbazing was ik wel ontroerd, ondanks alles. Het is toch mooi als je eigen zoon de officiële teksten mag voorlezen: ‘Aanvaard jij Michaël Pas deze vrouw Saskia als uw echtgenote?’”

“Meteen daarna heb ik mijn ouders gebeld: ‘Zijn jullie thuis? We komen binnen 20 minuutjes even langs. We moeten iets vertellen’", herinnert Michaël zich. “Toen we daar uiteindelijk een halfuurtje later aankwamen, deed mijn moeder de deur open, helemaal in de stress, met rood omrande ogen. ‘Wat is er?’ ‘We zijn getrouwd!’ Meteen roept ze mijn vader, kom maar, het is goed, ze zijn getrouwd. Ze hebben een half uur lang gedacht dat één van ons terminaal ziek was, of dat we uit elkaar gingen, dat er iets heel ergs aan de hand was. Ik heb ze echt heel erg hard doen schrikken.”

