Michaël Pas blij met beslissing van Raad van State: “Een goede waarschuwing voor de regering”

ShowbizzDe beslissing van de Raad van State om de sluiting van de cultuursector te schorsen, kan op veel bijval rekenen van Michaël Pas (55), acteur en woordvoerder van de acteursgilde. Al zal het even duren vooraleer de sector weer opgestart is. “Het is makkelijk om de stekker uit cultuur te trekken, maar de opstart duurt iets langer.” Ook andere mensen uit de sector reageerden op het nieuws.

De Raad van State besliste dinsdag om de coronamaatregelen op te schorten: “De Raad heeft voorlopig geoordeeld dat de maatregel disproportioneel is en dat de bestreden handeling niet steunt op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid”, zo luidt het arrest. Dat betekent in principe dat culturele instellingen vanaf nu de deuren opnieuw kunnen openen, met de regels van het vorige koninklijk besluit: met maximaal 200 personen binnen, zittend met een mondmasker op en met het Covid Safe Ticket. Er is evenwel nog veel onduidelijkheid over hoe ver het arrest juist reikt. Het lijkt er sterk op dat het enkel geldt voor theaters, operazalen en concertgebouwen en bijvoorbeeld niet voor de cinema’s.

Blij

“Natuurlijk zijn we daar hier en nu, op korte termijn, blij mee”, zegt Michaël Pas. “Een voor ons onterechte, ondoordachte en buitenproportionele beslissing van de regering is door de Raad van State van tafel geveegd, net omdát ze buitenproportioneel was. We zijn daar dus uiteraard blij mee, omdat het sommige organisaties misschien op korte termijn in staat zal stellen om opnieuw op te starten. Nu ja, vandaag gaat er natuurlijk niemand meer toneelspelen of een concert geven. Het is heel makkelijk om snel de stekker uit cultuur te trekken, maar de opstartknop duurt iets langer, omdat je met veel mensen bent en de voorbereidingen ook tijd vragen. Dat hoef ik niet uit te leggen.”

Goede waarschuwing

Dat de cinemazalen voorlopig gesloten moeten blijven, begrijpt Pas niet helemaal. “Dat is mij een raadsel. Maar goed, die uitspraak telt 38 pagina’s. Daar zijn andere mensen mee bezig om te analyseren en te kijken hoe dat geïnterpreteerd moet worden.” Hij vindt de beslissing in ieder geval een goed teken. “In de toekomst hoop ik dat dit een goede waarschuwing is voor de regering om niet ondoordacht en overhaast een sector te sluiten, zonder daar goede argumenten voor te hebben. Wat dat betreft is dit dus niet alleen goed voor de cultuursector, maar voor àlle sectoren.”

Jan Verheyen is niet bepaald opgetogen met de beslissing om de bioscopen toch nog gesloten te houden. Hij roept dan ook op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. “De willekeur en de idiotie blijft zich verspreiden”, klinkt het op Instagram. “Het lijkt wel een virus. Mijn oproep aan de bioscopen is klaar en duidelijk. We hoeven dit niet te nemen. Ga open op donderdag. Geen enkele burgemeester zal na dit arrest suïcidaal genoeg zijn om zalen manu militari te sluiten.” En hij voegt er nog aan toe: “Ik weet dat je niet mag vergelijken, maar hoe pijnlijk is het om nu op het nieuws te zitten kijken naar overvolle treinen en files op de snelwegen. Arbitraire waanzin is het.”

Voor Sven De Ridder betekent de beslissing goed nieuws: z'n voorstelling ‘Kerstekinderen' kan vanaf zondag 2 januari weer plaatsvinden. “Alle voorstellingen in het Fakkeltheater van 2-3-4-5-6-7-8 en 9 januari gaan gewoon door. Wie tickets had voor de voorstellingen van 26-27-28-29-30 december zal zo snel mogelijk gecontacteerd worden door het Fakkeltheater. Die voorstellingen worden allemaal verplaatst naar begin februari 2022. Onze excuses voor de verwarring, maar weet dat wij daar zelf bijzonder weinig schuld aan hebben.”

“Zwart op wit. Situatie herstellen dus naar de situatie van voor de beslissing", schrijft Lien Van de Kelder op Instagram. “Nu. Terug max 200 man (of willen we ineens nadenken over proportionaliteit van aantallen aan grootte van de zaal?), mondmaskers, vaccinatiebewijs en vooral: terug genieten van Cultuur in deze donkere dagen. Harten zalven en met goede moed 2022 in. En daarnaast: vermijden dat we dit debacle nog eens moeten meemaken door met cijfers gefundeerde beslissingen te nemen en een lange termijn stappenplan uit te werken voor de sector. Danku.”

‘Familie’-actrice Jits Van Belle vindt dan weer dat gevoelens van dankbaarheid niet op z'n plaats zijn. “We hoeven ons niet dankbaar of gelukkig te voelen”, schrijft ze. “Deze disproportionele inadequate beslissing had in de eerste plaats nooit genomen mogen worden. Ook dit circus heeft opnieuw enorme schade berokkent: tijdroof, broodroof en eerroof. Mentale rollercoaster. Schaam op jullie, politici.”

