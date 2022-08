Michael Keaton heeft eigen Marvel- en Batmanfilms nog nooit gezien, en dit is waarom

“Ik weet dat veel mensen mij niet gaan geloven, maar ik heb nog nooit een complete uitvoering van Marvel of DC gezien”, bekent Keaton. “Ik zeg niet dat ik niet kijk omdat ik te intellectueel ben, geloof me! Dat is het niet.”, legt hij verder uit. Volgens hem is tijdgebrek de grootste reden waarom hij zijn eigen films niet bekijkt.“Ik kijk gewoon heel weinig naar tv-programma’s of films. Ik begin ergens aan, vind het geweldig en dan kijk ik drie afleveringen. Maar daarna heb ik gewoon andere dingen te doen.”

Michael Keaton kroop voor het eerst in de huid van Batman in de gelijknamige film uit 1989, van regisseur Tim Burton. Waarna de Amerikaanse acteur ook te zien was als de superheld in het vervolg ‘Batman Returns’ uit 1992. Hij slaagde erin om de harten van talloze kijkers te veroveren, want volgens velen is hij de beste Batman ooit. Dertig jaar later maakt Keaton zijn comeback als Batman in ‘The Flash’. De reden voor zijn terugkeer is simpel. “Ik vond het een leuk idee en was benieuwd naar hoe het zou zijn na al die jaren”, vertelde 70-jarige aan ‘Variety’. Of hij ‘The Flash’ wel gaat bekijken? Die kans is klein.