Michael Jackson krijgt een straat naar hem vernoemd DBJ

18 mei 2018

09u13

Bron: ANP 0 Showbizz In de stad Detroit zal een straat worden omgedoopt tot de Michael Jackson Avenue. De ceremonie vindt plaats op 15 juni tijdens het Detroit Music Weekend, waar de overgebleven leden van The Jackson 5 komen optreden.

Detroit is de thuishaven van platenlabel Motown, dat de groep bestaande uit Michael en zijn broers Jermaine, Tito, Jackie en Marlon groot maakte. Tijdens het muziekevenement in de stad geven de broers een 75 minuten durend concert als eerbetoon aan de in 2009 overleden zanger. Daarbij belooft de organisatie "revolutionaire digitale technologie".

Volgens Billboard kwam het voor Jackie en Marlon, die donderdag aanwezig waren bij de bekendmaking, als een verrassing dat de straat alleen Michaels naam krijgt en niet die van de hele groep. "Ik denk dat dat alsnog gebeurt, er is een fout gemaakt", aldus Marlon. Een woordvoerder van het festival liet echter weten dat de straat wel degelijk alleen naar de King of Pop wordt vernoemd. "Ik wil later nog iets met de andere vier broers individueel doen. Het leek me gepast met Michael te beginnen vanwege zijn vroegtijdige overlijden."