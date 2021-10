Michael J. Fox wil geneesmiddel tegen parkinson vinden: “Ik zal niet stoppen tot het lukt”

Michael J. Fox kennen we vooral als acteur uit onder meer ‘Back To The Future’. De man heeft maar liefst vijf Emmy’s, twee Golden Globes en twee SAG Awards op de kast staan. Maar tegenwoordig houdt Fox zich met iets heel anders bezig: het onderzoek naar de ziekte van Parkinson. In 1991, toen hij 29 was, kreeg Fox te horen dat hij zelf parkinson had. Om iets voor zijn lotgenoten te kunnen betekenen, richtte hij de Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research op, een stichting die fondsen vergaart om onderzoek nieuwe behandelingsmethodes en medicijnen te financieren. Sinds de oprichting heeft de organisatie meer dan 1 miljard dollar (859 miljoen euro) opgehaald.

In een interview met Variety blikt de acteur terug op de voorbije periode. Zo herinnert hij zich z'n begindagen in Hollywood: “Ik wilde alleen maar dat reclamespotje voor McDonald’s in de wacht slepen”, klinkt het. “Ik had nooit gedacht dat ik zou proberen om een remedie voor parkinson te vinden." Zelf kan Fox ook profiteren van het werk dat z'n stichting doet. “Er zijn behandelingen die het leven voor heel wat mensen een pak beter hebben gemaakt", zegt hij. “Ik geniet meer van het leven. Ik voel me beter in mijn vel dan 20 jaar geleden. Ik kan neerzitten en kalm zijn. Dat lukte me 25 jaar geleden niet. Dat heb ik te danken aan de medicatie en de behandelingen die we hebben kunnen realiseren."

Toch is Fox nog niet tevreden met wat hij en z'n stichting al hebben bereikt. “Als we een manier konden vinden om de ziekte vast te stellen voor ze zichtbaar is, als we het bijvoorbeeld in een stukje haar zouden kunnen vinden, dan konden we het misschien preventief behandelen en zou je de ziekte niet krijgen.” Hij vervolgt: “Ik wil gewoon een remedie vinden. Ik ben erg toegewijd. Ik zal niet stoppen tot het lukt."

