Michael Bublé ging door een hel na kankerdiagnose zoontje: “Het heeft me enorm veranderd”

Het gezin van Michael Bublé kreeg het de voorbije jaren zwaar te verduren, want in 2016 werd bij hun zoontje Noah een zeldzame vorm van leverkanker vastgesteld. Hij was toen amper drie jaar oud. De zanger zette hiervoor destijds zijn carrière volledig ‘on hold’ om zich te focussen op zijn gezin. In ‘Carpool Karaoke’ vertelde hij dat ze door een hel gingen. “Mijn leven stopte volledig na die slechte diagnose.” Voor Noah volgde een operatie, chemotherapie en nog andere behandelingen. “De voorbije jaren leefden we van dag tot dag.” Met Noah gaat het intussen al wat beter. De kanker is in remissie. Maar de jarenlange strijd laat zijn sporen na.

In een openhartig gesprek met ‘Red magazine’ getuigt Bublé dan ook over de impact van de kankerdiagnose. “Dat heeft me natuurlijk enorm veranderd. Het veranderde wat ik belangrijk vond en hoe ik naar het leven keek.” Hij vervolgt: “Het grootste deel van mijn leven was ik een entertainer. Vooral op het podium werd ik een soort alter ego. Ik zou de superheld worden die ik altijd al wou zijn. Maar toen hebben mijn vrouw en ik iets ondenkbaars meegemaakt en ben ik dat alter ego verloren.”

Gelukkig kon het stel op elkaar bouwen. “Mijn vrouw en ik begrijpen wat de ander nodig heeft. Ik zeg niet dat we perfect zijn - niemand is dat - maar we hebben veel begrip voor elkaar.” Zo vertelt de zanger dat hij komend jaar een paar maanden niet zal touren, omdat Luisana een film gaat opnemen. “Dan fungeer ik als papa op de set. Het maakt ons niet uit wat we doen, zolang we maar samen zijn. Samen zijn is het doel.”

Afgelopen augustus maakte de zanger bekend dat ze de trotse ouders zijn geworden van hun vierde kind, een dochtertje met de naam Cielo Yoli Rose Bublé. “Uit liefde komt leven. Je bent eindelijk in ons leven gekomen en we danken God voor deze oneindige zegen. We houden van je”, schreven ze op Instagram. Het koppel heeft samen al twee zonen, Noah (9) en Elias (7) en een dochter Vida (4).

