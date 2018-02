Michael Bublé en vrouw verwachten derde kind EVDB

04 februari 2018

09u20

Bron: BuzzE 0 Showbizz Michael Bublé en zijn vrouw Luisana Lopilato verwachten een derde kind. De 42-jarige zanger en de 30-jarige actrice bevestigden zaterdag aan E! News dat de berichten over haar zwangerschap in Argentijnse media kloppen.

Michael Bublé en Luisana Lopilato hebben reeds twee zonen. Noah Bublé van vier en Elias Bublé van twee jaar oud. In november 2016 werd bekend dat hun oudste zoon Noah kanker had. Hij werd daarvoor behandeld in de Verenigde Staten. De zanger cancelde toen al zijn concerten.