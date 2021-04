Michael B. Jordan op z’n best of een Turkse schoonmaakster die per ongeluk een moord pleegt: onze streaming top vijf voor het weekend

1. ‘Mocro Maffia’- Escalerend conflict

Drie criminele vrienden hebben de cocaïnehandel in Amsterdam in handen, maar hun hechte vriendschap verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer er jaloezie in het spel komt. De groep valt uiteen en zo komen de oud-vrienden als vijanden lijnrecht tegenover elkaar te staan. In het tweede seizoen van de meeslepende maffiareeks, nu ook te zien op Streamz, lopen de spanningen nog hoger op en bereikt de strijd zijn kookpunt.

2. ‘Without Remorse’ - Uit op wraak

Na zijn eerste glansrol als tiener in HBO-hitserie ‘The Wire’ liet Michael B. Jordan de voorbije jaren vooral zijn spierballen rollen aan de box office als bokser Adonis Creed in de Rocky Balboa-franchise en schurk Killmonger in superheldenepos ‘Black Panther’. Dat Jordan tijdens de pandemie niet op zijn lauweren rustte, ziet u in actiethriller ‘Without Remorse’, gebaseerd op de gelijknamige roman van auteur Tom Clancy. De wraakfilm vertelt het oorsprongsverhaal van John Clark (alias voor John Kelly), Clancy’s populairste actieheld na Jack Ryan. Wanneer een eenheid gemaskerde Russische huurmoordenaars zijn zwangere vrouw vermoordt als vergelding voor zijn rol in een geheime militaire operatie, is John Kelly (Jordan) uit op wraak. De Navy SEAL slaat de handen in elkaar met collega Karen Greer (Jodie Turner-Smith) en CIA-agent Robert Ritter (Jamie Bell), maar Kelly’s obsessie met wraak brengt een groter complot aan het licht dat dreigt te escaleren in een open oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland.

‘Without Remorse’ – vanaf 30 april op Prime Video

3.‘Fatma’ - Moord en wraak

Deze niet-alledaagse Turkse miniserie vertelt het verhaal van een onopvallende schoonmaakster (vertolkt door Burcu Biricik), die door een tragische gebeurtenis onstabiel wordt. Tijdens de zoektocht naar haar vermiste man Zafer, pleegt ze onverwacht een moord. De poetsvrouw, die altijd wordt onderschat en zo onder de radar blijft, verandert tegen wil en dank in een genadeloze seriemoordenaar. Tegelijkertijd krijgt ze af te rekenen met een aantal oude wonden.

‘Fatma’ – vanaf 27 april op Netflix

4. ‘The Mosquito Coast’- Op de vlucht

Regisseur Peter Weir verfilmde Paul Theroux’ succesroman in 1986 al tot een twee uur durend drama met Harrison Ford en nu waagt ook Neil Cross zich aan een adaptatie van ‘The Mosquito Coast’. Die laatste koos echter voor een zevendelige serie en castte Justin Theroux, acteur en neef van de romanschrijver, als hoofdrolspeler Allie Fox. De radicale idealist, uitvinder en vader van twee reist met zijn familie naar Mexico, op de vlucht voor de regering.

‘The Mosquito Coast’ – vanaf 30 april op Apple TV+

5. ‘Things Heard & Seen’- Duistere geheimen

Aan de oorsprong van dit spannend horrordrama ligt Elizabeth Brundages geprezen boek ‘All Things Cease to Appear’ uit 2016. Amanda Seyfried en James Norton verschijnen op het toneel als een schijnbaar gelukkig koppel dat hun stekje in Manhattan inruilt voor een leven in de Hudson Valley. Maar niets is wat het lijkt, want eenmaal aangekomen, ontdekt de jonge vrouw dat zowel haar man als hun nieuwe woonst sinistere geheimen voor haar herbergen.

‘Things Heard & Seen’ – vanaf 29 april op Netflix

