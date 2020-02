Micha Marah openhartig: “Volmaaktheid bestaat niet, zeker niet in de liefde” Dennis Guilliams

Micha Marah (66) is nog steeds goede vrienden met haar eerste man Guy en haar ex-partner Isy. Ook met Frits, met wie ze een langeafstandsrelatie had, kan ze nog door één deur. Momenteel gaat de ‘Tamboerke’-zangeres zonder officiële partner aan haar zijde door het leven. Maar dat betekent niet dat de MENT-presentatrice liefde tekortkomt. ‘Als je tevreden bent met jezelf, kan je ook gelukkig zijn zónder levensgezel.’

‘Eigenlijk ben ik constant verliefd’ vertelde je enkele jaren geleden in ons blad.

MICHA MARAH: Op die quote heb ik veel reactie gekregen. Ik bedoel eigenlijk dat, zelfs wanneer ik geen relatie heb, er toch aantrekkingskracht kan zijn. In mijn omgeving zie ik veel mooie mensen. Persoonlijkheden die fysiek en/of qua karakter de max zijn. Daar kan ik echt door gecharmeerd worden.

Is er momenteel iemand die jouw leven diepgang geeft?

Ik ben single. Maar niet fanatiek. (lacht) Het is niet dat ik tegen de liefde ben, maar een vaste relatie of samenwonen is voor mij geen must meer. Ik kan goed alleen zijn, en heb geen partner nodig om me geliefd te voelen.

Heb je het idee dat jouw bekendheid een nadeel is op de relatiemarkt?

Nee. Hoewel al mijn exen wel buitenlanders zijn, die niet wisten wie Micha Marah was. Zij hebben me leren kennen als Alda Leppens - mijn echte naam. Misschien dat ik een nieuwe relatie ook wel wat onder de duim houd? Ik heb een paar hele goede vrienden, mannen, met wie ik soms iets ga eten of lange gesprekken voer. Je kunt ook bevriend zijn met de andere sekse zonder dat je daarmee in bed duikt, hé.

Is dat niet moeilijk?

Misschien voor hen wel, maar voor mij niet. (lacht) Ik ben ook van mening dat een liefdesrelatie hebben met iemand a priori een vriendschapsrelatie in de weg staat, later. Maar blijkbaar ben ik de uitzondering op mijn eigen regel, want in mijn geval klopt dat niet. Ik kom met ál mijn exen nog goed overeen.

Lees je de horoscoop van je partner wanneer je verliefd bent?

Nee. Mijn eigen horoscoop — ik ben een Weegschaal — wél. Of die uitkomt, weet ik nooit. Een dag later ben ik al vergeten wat ik gelezen heb.

‘Micha kan veeleisend zijn, ze streeft naar dé perfecte relatie’, beweerde MENT-astrologe Erna Droesbeke ooit over jou.

Da’s wellicht ook dé reden dat ik al vijf jaar alleen ben. (lacht) Wat het vervullen van je verwachtingspatroon betreft, wil je niet te veel water bij de wijn doen. Maar eigenlijk ben ik geen moeilijke vrouw om mee samen te leven.

Zou jij op jezelf kunnen vallen?

Ik geloof meer in het principe ‘opposites attract’. Uiteraard moet je ook raakpunten hebben. Maar iemand die anders is en anders denkt, vind ik aantrekkelijker dan een jaknikker.

Krijg je weleens oneerbare voorstellen van fans?

Vroeger wel. Toen kreeg ik brieven in de bus met pornografische foto’s waar mijn hoofd opgeplakt was. Of hijgtelefoons. Tientallen keren … Maar daar moest ik telkens om lachen. ‘Gaat het een beetje?’, vroeg ik dan.

Hoeveel dekseltjes lopen er rond die op jouw potje passen?

Volgens mij meer dan genoeg, maar je moet ze tegenkomen, hé. Voor hetzelfde geld is dé ware iemand die bij mij in de straat woont, maar die ik nog nooit gezien heb. En zal ik die man ook nooit ontmoeten … De drie — officiële — relaties die ik al gehad heb, daar heb ik alleszins geen spijt van. Dat was op dat moment telkens de man van mijn leven … Met mijn eerste man, Guy, ben ik achttien jaar samen geweest. Met Isy heb ik zestien jaar een koppel gevormd en met Frits ben ik 5 jaar samen geweest. Alleen die laatste relatie was niet 24/7. Doordat het een langeafstandsrelatie was, met een Nederlander die in Spanje woonde, wisselden periodes van intens en weinig contact elkaar af. Het gevaar van lang samenzijn is natuurlijk dat je op elkaar uitgekeken raakt. Kijk maar naar wat er met Koen Wauters en Valerie De Booser is gebeurd.

Hoe voorkom je dat je als sterk koppel toch uit elkaar groeit?

Als BV-koppel de immense druk weerstaan lijkt me een quasi onmogelijke opdracht. Je mag dan nog sterk in je schoenen staan: vroeg of laat vreet de zee de dijk weg. Ik denk dat, in het geval van Koen en Valerie, hun huwelijk wél overeind had gebleven mocht zij een huismoeder zijn geweest in plaats van een carrièrevrouw. Een gezin waar zowel de man als de vrouw constant moeten rennen of geleefd worden door hun agenda? Da’s aartsmoeilijk. Ik ken verschillende mensen die in de mode werken. Je werkdag stopt bij lange na niet wanneer je kledingwinkel ’s avonds sluit. Integendeel. Een fulltime job combineren met twee kinderen én een man die het gewend is om altijd en overal in het middelpunt van de belangstelling te staan … Ik kan me bovendien inbeelden dat in de schaduw van je man staan op den duur ook gaat vervelen. Kijk maar naar de partner van Will Tura of de vrouw van Frans Bauer: zij leven in functie van hun gezin: hun man én de kinderen.

Worden singles gediscrimineerd in België?

Als vrijgezel draai je voor een pak kosten alleen op. Want een lamp aansteken kost evenveel voor jou alleen als wanneer je met twee bent. Maar single zijn is vaak ook een keuze. Mijn leven is niet pas volmaakt wanneer ik van straat ben. Het is niet omdat ik vrijgezel ben, dat mijn leven daarom niet volmaakt is. Nu de levensverwachting stijgt, kan ook de tijd die je bij één en dezelfde partner blijft langer worden. Maar of een levenslange relatie een goede zaak is, durf ik te betwijfelen. Net omdat mensen op enkele jaren tijd fel kunnen veranderen. Ik ben nu een zestiger, maar al lang niet meer dat meisje dat ik was als twintiger, of de vrouw die ik was op mijn veertigste. Huisje-boompje-beestje zie ik alvast niet als hét ideaal.

‘De liefde is eeuwig, enkel de partners wisselen’, beweren sommige filosofen.

Het is een mooie gedachte dat er áltijd liefde is. Eigenliefde is mijns inziens sowieso een onderschatte vorm van liefde. Als je tevreden bent met jezelf, en goed in je vel zit, kan je ook gelukkig zijn zónder partner. Met twee geniet je dubbel, uiteraard. Maar een relatie hoeft niet voor eeuwig te zijn.

Moeten we ook afstappen van het idee dat een relatie perfect hoeft te zijn?

Volmaaktheid bestaat niet. En al zeker niet in de liefde. Maar als je vlinders in je buik voelt, kun je veel van elkaar verdragen. Wanneer mijn partner een ochtendhumeur heeft, is dat bijvoorbeeld niet iets waar ik me hard aan zou storen.

Aan een slecht dichtgedraaide tandpastatube wél?

Ik ben een perfectionist, dat klopt. Maar wanneer ik zoiets zie, maak ik daar geen scène van. Want dan draai ik het dopje er zonder morren gewoon terug op. Idem voor rondslingerende sokken van manlief. Die gooi ik dan wel voor de honderdduizendste keer — met de glimlach — in de wasmand. Zónder er iets van te zeggen. Of al treiterend: ‘Voilà, uw huismeid heeft weer eens opgeruimd’.

Voor mij is scherpzinnigheid een must. Niets zo zinnenprikkelend als een man met gevoel voor humor. Ik kan me zelfs niet inbeelden om verliefd te worden op een man zónder gevoel voor humor. Lachen is niet alleen het beste medicijn, maar ook de beste relatietherapie.

Moet je als koppel vooral psychologisch of fysiek bij elkaar passen?

Een man hoeft voor mij geen sixpack te hebben, maar wél zichzelf verzorgen. Een landloper hoef ik niet in m’n bed. (lacht)

Iets anders: in september word jij, als ’t God belieft, 67.

Verjaren is nog altijd leuker dan het alternatief. Ouder worden kun je niet vermijden, maar je hebt wel een hand in de manier waarop je stilaan verwelkt.

Ben jij gelovig?

Ik kom uit een katholiek nest, dus ik ben christelijk opgevoed. Ik geloof in de bijbelse normen en waarden, maar met de Kerk als instituut heb ik geen hechte band. Toen ik nog thuis woonde, ging ik op zondag naar de mis, om mijn ouders te plezieren. Tegenwoordig bezoek ik een godshuis alleen voor een huwelijk of begrafenis.

Geloof je in de hemel of iets dat er op lijkt?

Nee. Ik geloof wel in de cloud. Zo kan ik ná mijn dood nog eens snuisteren in al die foto’s en documenten van Jan en alleman. (lacht) Maar serieus: het moet toch fantastisch zijn als je in een hiernamaals gelooft? Want het betekent ook dat je niét bang moet zijn voor de dood. Mijn visie is dat het leven een biljet enkele reis is. En wanneer ik mijn laatste adem uitblaas, is het ook écht gedaan. Nee, er komt géén extra hoofdstuk.

Zou jij graag honderd worden?

Mijn vader is overleden toen ie 86 was, zijn hart was op. Maar als ik de genen van mijn moeder heb, die nu 93 is, is een eeuw oud worden goed mogelijk. Belangrijk voor mij is wel om in de herfst van mijn leven gezond te blijven, qua lichaam én geest. Mentaal aftakelen lijkt me het ergste wat er is. Want dan ben je alleen maar anderen tot last - de mensen die achterblijven. Ik heb geen kinderen. Op het einde van mijn leven heb ik misschien een partner, maar moet je hem dan opzadelen met een vrouw die niet meer weet of het ochtend, middag of avond is?

Staat jouw uiterste wilsbeschikking al op papier?

Mijn testament is nog niet klaar. Ook mijn euthanasiepapieren zijn nog niet getekend. Ik ben immers van plan om nog enkele decennia hier op aarde rond te lopen voor ik het tijdelijke voor het eeuwige verruil.

Bij ons in de familie is deze materie al wel uitvoerig besproken met de broers en zussen. De dood hoort bij het leven. Het is dus niet zo dat de pijp uitgaan thuis een taboe is. Mocht ik onder mijn levenskwaliteit kermen, zou ik het recht op waardig sterven in eigen handen nemen. In het slechtste geval kan ik bij die omstreden Nederlandse organisatie zo’n pil voor humane zelfdoding halen.

Zou je zo’n ‘zelfmoordpil’ durven nemen?

Tuurlijk wel. Een snelle en pijnloze dood, op een zelfgekozen moment, vind ik een mensenrecht. Pas op, ik blaas nu wel hoog van de toren, omdat ik ze nog allemaal op een rij heb. Maar de dag dat ik niet meer bij de pinken ben, besef ik het misschien zelf niet meer. Maar als ik rondom mij kijk, heb ik nog wel enkele jaren voor de boeg. Dat zijn dus géén zorgen voor morgen. (lacht)

De Kerk is tegen euthanasie. Ook experimenteren met seks voor het huwelijk druist in tegen de bijbelse leefregels.

Het hangt ervan af hoe oud je bent als je aan je eerste seksuele betrekkingen begint. Maar ik vind dat je als jonge vrouw — of man — toch een beetje moet weten of het met je toekomstige ook tussen de lakens gaat klikken. Want stel dat een relatie kreunt onder het feit dat de zin in seks niet gelijk is, omdat de echtgenoot bijvoorbeeld een veel hoger libido heeft? Dan zit je daar met de gebakken peren. Vrouwenbladen staan vol met schrijnende verhalen van koppels die pas als ze getrouwd zijn, dingen ontdekken over hun partner. Hoe je het ook draait of keert, lust is een belangrijk aspect van een liefdesrelatie. Als je partner drie keer per dag intiem wil zijn en jij slechts drie keer per jaar, zorgt dat alleen maar voor wrevel. Met partners die niet op dezelfde golflengte zitten, werk je alleen maar affaires en overspel in de hand. De ‘dader’ voelt zich schuldig, maar wie bedrogen wordt, eveneens. ‘Problemen pas oplossen als ze zich stellen’ is niet altijd de juiste insteek.

Is de liefdesdaad de ultieme manier om je te verbinden met je partner? Of kan seks voor jou ook buiten een relatie?

Seks wordt pas echt goed als je de moed hebt om je hart erbij te betrekken. Maar tegelijk ben ik ook open-minded, en geloof ik ook in de kracht van friends with benefits. Het is niet omdat een relatie geen geschikte relatievorm is tussen twee kennissen, dat met elkaar in de koffer duiken taboe is. Het is niet omdat je kameraden bent, dat je daarom de liefde niet zou kunnen of mogen bedrijven. Lust zonder last: moet kunnen, toch? Op voorwaarde dat je daar allebei niet emotioneel aan onderdoor gaat. Een potentiële valkuil is dat een van de twee vrienden wél verliefd is of wordt. Maar het is niet omdat je eens een keer samen tussen de lakens belandt na een avondje stappen, dat je week nadien niet gewoon terug — vriendschappelijk — over de markt kunt kuieren. Zonder dat dit awkward wordt.