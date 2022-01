Micha Marah, jurylid in ‘Vrede op aarde’, verloor enkele maanden geleden haar moeder: “Ik mis haar nog steeds”

Het is vaste prik elke kerstvakantie: Sven de Leijer en zijn BV-jury die de ‘Vrede op aarde’-awards uitreiken vanuit een chalet in de Ardennen. In de jury zat dit jaar ook Micha Marah. “Toen ze mij vroegen, moest ik geen twee keer nadenken”, zegt Micha. “Ik ben een fan van het programma én van Sven de Leijer. Helaas verloor Sven net voor de opnames zijn ongeboren kindje en kwam hij begrijpelijkerwijs niet meer naar de chalet. Gelukkig kon hij nu toch nog de show zelf presenteren. En Siska Schoeters heeft hem fantastisch vervangen daar in de Ardennen, het was heel fijn.”