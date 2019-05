Mich Walschaerts van Kommil Foo: "Ik krijg stenen kloten van Andre Hazes” TDS

26 mei 2019

12u20

Bron: JOE 0

Kris Wauters ontvangt elke zondagochtend een bekende gast in Zot Gedraaid om het te hebben over de muziek die belangrijk was in zijn of haar leven. Deze keer staat de uitzending in teken van ‘Liefde Voor Muziek’. En Mich Walschaerts van Kommil Foo was op zondag 26 mei te gast in de studio. Hij liet zich tijdens de uitzending een opmerkelijke uitspraak ontvallen.