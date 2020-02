Exclusief voor abonnees MIA-slokop Angèle is de nieuwe chouchou van de natie: "Alles om een wereldster te worden" Isabelle De Ridder

08 februari 2020

00u00 0 Showbizz Acht MIA's heeft ze op de kast staan en naast muziek lonkt nu ook volop de mode en de film. Angèle kaapt alle radiozenders, gaat acteren aan de zijde van Marion Cotillard én is het nieuwe gezichten van Chanel. Pas mal du tout, voor een 24-jarig meisje uit Linkebeek. "Mocht ze in het Engels zingen, heeft ze alles om een wereldster te worden."

"C'est génial! Ik kan het niet geloven. Dank u, dank u aan iedereen, dank u voor alles." Angèle Van Laeken (24) kon haar verbazing donderdagavond bij de uitreiking van de MIA's amper de baas. Vijf keer genomineerd, vijf keer prijs. Met de drie beeldjes die ze de vorige editie mee naar huis kreeg, staat de teller nu op acht. Straf, als je bedenkt dat haar debuutalbum 'Brol' net een jaar oud is.

Sinds die release gaat het alleen maar in stijgende lijn voor de nieuwbakken popprinses uit Linkebeek. In verschillende kunsten bovendien. Zo speelt ze binnenkort in de film 'Annette' aan de zijde van Marion Cotillard en de Oscargenomineerde Adam Driver én werd ze voor een nieuwe campagne gevraagd door het Franse modehuis Chanel. Dat Frankrijk nu al aan haar voeten ligt, mag meteen blijken uit de andere namen uit diezelfde campagne: muzikant Pharrell Williams en actrice Isabelle Adjani. Faut le faire.

