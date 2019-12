Mezdi veroordeelt plastisch chirurg waar veel van zijn ‘Temptation’-collega’s klant zijn: “Je verpest het zelfbeeld van jonge meisjes” MVO

04 december 2019

19u52 0 Showbizz ‘Temptation’-Mezdi spreekt zich uit over de plastische chirurgie-trend in Nederland. Hij uitte via Instagram kritiek over het tv-programma ‘Plastisch Fantastisch’, dat gaat over Diana Gabriels, de dokter die bekend werd dankzij de operaties die ze regelde voor veel van zijn ‘Temptation’-collega’s.

Diana Gabriels opereert zelf niet, maar is wel het gezicht van de kliniek. Is het programma is te zien hoe jonge meisjes bij haar op consult komen, in de hoop iets aan zichzelf te veranderen. Ze kwam al enkele keren in opspraak omdat ze operaties live uitzond via het internet, zoals de billencorrectie van ‘Temptation’-Pommeline.

“Ik trek niet vaak mijn bek open maar zodra ik het doe, doe ik het correct, naar mijn idee”, schrijft Mezdi op Instagram. “Ik heb vorig jaar tegenover ‘dokter’ Diana Gabriels gezeten. Ik zie nu het programma ‘Plastic Fantastic’ op TV. Het hele zelfbeeld onder de jeugd wordt gemanipuleerd”, meent hij. “Ook tijdens het ‘consult’. Het heeft niks meer met zelfvertrouwen te maken. Het gaat om een aangepast zelfbeeld dat voor haar branche winstgevend is. (En voor de vrouw onmogelijk). Hou van jezelf, trap niet in deze moderne ongein. Bescherm de kwetsbare doelgroep en onze jeugd van deze invloeden. Schoonheid zit in ons hart en brein, niet in je cupmaat.”

(Lees verder onder de foto)

Hij kreeg veel bijval van zijn trouwe volgers, maar niet iedereen is het eens met zijn uitspraak. Zo mengde ook Jessie May zich in de discussie. Jessie is een vlogster, en één van de meest bekende transgenders in Nederland. Ze post vaak videoberichten over haar transitie. Ook zij liet zich al verschillende keren onder handen nemen door Diana. Ze verdedigt de vrouw dan ook op haar eigen sociale media.

“De prijs voor grootste hypocriet van het jaar gaat naar de oh zo vrouwvriendelijke Mezdi”, schrijft ze op haar Instagram Stories. “Voor het publiekelijk aanvallen van Diana Gabriels, terwijl hij zelfs allesbehalve helpt aan het zelfbeeld van jongeren en vrouwen, met z'n ‘Temptation Island’-taferelen.”

“Een jaar geleden wilde Diana je niet helpen", spreekt ze hem persoonlijk aan. “Dus iedereen mag wel weten dat dat dit de reden is waarom je dit doet.”

Mezdi liet niet op zich wachten en reageerde op haar bericht: “Een tussenschot rechtzetten na een nasale fractuur is iets anders dan mijzelf laten verbouwen. Diana wil mij helpen, de arts niet. Get your facts straight, Jessie. Of Joost?”

Dat laatste schoot uiteraard in het verkeerde keelgat. Jessie deelde het bericht, dat privé naar haar was gestuurd, openbaar op Instagram. “Wat hou ik toch van transfobie... #joost”, schreef ze daarbij.