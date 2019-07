Mevrouw Roel Vanderstukken is ex-topmodel: “Ik was het huismodel van John Galliano” Redactie

04 juli 2019

12u00

Bron: Humo 0 Showbizz Anne-Sophie Balsing (40) is balletdanseres van opleiding en runt een balletstudio. Maar de vrouw van ‘Familie’- acteur is nog veel meer. Zo woonde ze op haar zestiende al op haar eentje in Parijs en is ze ex-topmodel. Ze was ooit de lieveling van topontwerpers Karl Lagerfeld en John Galliano.

“Ik ben heel jong beginnen te dansen in de dansschool van mijn moeder (Anouchka Balsing, ex-danseres bij het Ballet van Vlaanderen en gewezen jurylid van ‘Sterren op de dansvloer’, red.)”, vertelt Anne-Sophie Balsing in Humo. “Op mijn 10de heb ik toelatingsexamen gedaan voor de Koninklijke Balletschool Vlaanderen, en daar ben ik samen met nog twee andere meisjes geselecteerd uit driehonderd kandidates.” Anne-Sophie had al op heel jonge leeftijd een plan. “Eerst zou ik ballerina worden, dan zou ik gaan werken als fotomodel, daarna wilde ik leren zakenvrouw te zijn”, klinkt het. “Uiteindelijk zou ik de balletschool van mijn moeder overnemen en mijn prins op het witte paard tegenkomen. Het is me allemaal gelukt (lacht).”

(Lees verder onder de foto)

Toen ze in het zesde middelbaar zat, ging Anne-Sophie ook als model aan de slag na de schooluren. Ze verhuisde er zelfs voor naar Parijs. “Ford Models Paris had aan het bureau in Brussel gevraagd of ik voor hen een maand in Parijs kon komen werken, en ik ben niet meer teruggegaan.” Anne-Sophie was toen zestien. “Mijn ouders waren aan het scheiden, mijn moeder was aan het verhuizen. Toen ik haar vroeg of ik naar Parijs mocht - het schooljaar was nog niet gedaan - zei ze: ‘Doe maar.’ Ik heb geprofiteerd van die scheiding, waardoor mijn ouders even heel erg met zichzelf bezig waren. Als ze samen waren gebleven, hadden ze me niet zo makkelijk losgelaten, denk ik. Ze wisten ook wel dat ik het aankon.”

Ze werd zelfs het lievelingetje van enkele topontwerpers. “Ik deed vooral editorials, fotoshoots voor Vogue en Elle. Maar ik heb ook veel shows gelopen voor Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier en Tom Ford. Ik ben het huismodel geweest van John Galliano toen hij voor Dior werkte. Voor een haute-coutureshow heeft hij zelfs een keer een balletoutfit voor mij gemaakt, omdat hij wilde dat ik op mijn pointes op de catwalk danste.”

Lees het hele artikel in Humo.