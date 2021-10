Metejoor test positief op corona en viert albumrelease noodgedwongen vanuit zijn slaapkamer

Slechte timing

Jammer genoeg heeft de zanger ondertussen slecht nieuws gekregen. Op Instagram laat Joris weten dat hij inderdaad corona heeft. Slechte timing, want nu vrijdag komt zijn debuutalbum uit. De promo voor ‘Ze Meent Het’ valt zo in het water en helaas moeten ook de laatste CC concerten van dit weekend verschoven worden. “Met pijn in het hart dien ik mee te delen dat ook het concert in het Wijnegem Shopping Center op 31/10 wordt geannuleerd.” Verder moet Metejoor ook zijn eerste signeersessie verplaatsen en zijn concert op de Strafste School van MNM annuleren. Om het allemaal nog erger te maken, viert Metejoor op 29 oktober zijn allereerste albumrelease vanuit zijn slaapkamer. “Iets om nooit meer te vergeten.”