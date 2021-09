Metejoor stopt als leerkracht om zich te focussen op muziek

Showbits SHOWBITS VIDEO. Ophef op sociale media nog voor de start van K2 zoekt K3: “Doorgesto­ken kaart”

6:39 Het feestje van K2 zoekt K3 begint pas op 11 september, maar op sociale media zijn er toch al heel wat “fans” die nu al roet in het eten proberen te gooien. Nadat VTM al enkele fragmenten deelde op sociale media regent het nu reacties à la “de winnaars zijn al op voorhand gekozen” of “een jongensstem betekent het einde van K3". Reden genoeg voor Senne en Jarne om te kijken of er echt iets aan de hand is.