Metejoor stopt als leerkracht om te focussen op muziek

TV Tegenval­len­de start voor ‘De Verhulst­jes’ op Play4

31 augustus Het grote tv-herfstoffensief is maandagavond aarzelend gestart. Enkel ‘Thuis’ opende sterk en scoorde meteen 1.136.000 fans. ‘Familie’ ging op VTM door op het elan van vorige week en haalde 587.000 kijkers. In prime time viel de start van het nieuwe seizoen van ‘De Verhulstjes’ tegen. Gert en co. bleven op Play4 steken op 509.000 fans. Bij de start van de reeks begin dit jaar zaten nog ruim 700.000 fans klaar.