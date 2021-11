Metejoor staat meteen op één met zijn debuutplaat: “Mijn opa voorspelde: ‘Gij gaat het maken, Joris’”

ShowbizzZijn grote doorbraak met ‘1 Op Een Miljoen’ werd overschaduwd door het plotse overlijden van zijn opa en tante. En bij de release van zijn debuutalbum ‘Metejoor’ lag hij in bed met corona. Maar sinds vrijdag is Metejoor (30) terug uit quarantaine. Met een plaat die op één staat, een glansrol in ‘Een echte job’ én volgende week staat hij drie keer in de Lotto Arena met ‘Vlaanderen Zingt Hazes’. “Anderhalf jaar geleden was het ‘Who the hell is Metejoor’?! Vandaag zit ik in een luxepositie”, glundert hij. In een uitgebreide babbel vertelt de zanger over de hoogtes en laagtes van de voorbije jaren: “Op het moment dat m’n opa stierf, moest ik optreden tijdens ‘The Voice’.”