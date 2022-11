Metejoor reageert op zijn Qmusic-‘Hit van het jaar’: “De trofee is niet voor mijn mama”

Muziek Na Antwerpen is het nu de beurt aan Gent: tweede Taylor Swift-fanparty komt er volgende maand al aan

Op een echt concert van Taylor Swift is het nog een tijdje wachten, maar voor wie ondertussen al eens luidkeels wil meezingen met de muziek van de Amerikaanse wereldster, is er goed nieuws. Na een eerste Taylor Swift-party in zaal Trix in Antwerpen komt er volgende maand een tweede editie in Gent.

25 november