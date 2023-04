Metejoor krijgt eigen docu op Streamz

CELEBRITIES Autopsie brengt duidelijk­heid over doodsoor­zaak Aaron Carter (maar ex-verloofde betwist het)

De doodsoorzaak van zanger Aaron Carter (34), de jongere broer van Nick Carter van de Backstreet Boys, is na vijf maanden bekend. Op vijf november vorig jaar werd hij dood teruggevonden in zijn woning in Lancaster. Het autopsierapport wijst nu uit dat de zanger in bad is verdronken, nadat hij gas had geïnhaleerd en kalmeringsmiddelen had gebruikt. Volgens de lijkschouwer gaat het om een ongeluk. Maar dat betwist zijn ex-verloofde, Melanie Martin.