Metejoor kondigt album en concerten aan én doet mee aan ‘Dancing With The Stars’

TVJoris van Rossem (29), beter bekend als Metejoor, heeft niet stilgezeten. De zanger kondigt niet alleen zijn eerste album en een reeks concerten aan, maar geeft ook al mee dat hij binnenkort te zien zal zijn in ‘Dancing With The Stars’.

Met hits als ‘Rendez-Vous’ en ‘1 Op Een Miljoen’ is Metejoor niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Met die laatste stond hij zelfs een tijdlang helemaal bovenaan de charts en afgelopen zomer maakte de artiest kans op de prestigieuze Radio 2 Zomerhit. Nu lanceert Metejoor een nieuwe single ‘Ze meent het’ én meteen ook zijn allereerste album ‘Metejoor’. Niet alleen dat: hij kondigt ook meteen een aantal solo-optredens aan in grote concertzalen in heel Vlaanderen.

“De nummers die op het album staan zijn de sterkste of beste nummers die ik de afgelopen vier jaar geschreven heb. Ze vertellen wie Metejoor écht is”, vertelt de zanger. “Het is dus een heel persoonlijk album geworden. Er zijn drie thema’s die een rode draad vormen op mijn debuutalbum: ‘Wie ga ik zijn? Meester Joris of Metejoor? En de liefde: liefdesverdriet, maar zéker ook de mooie dingen. Het overlijden van mijn opa en tante dit jaar, speelt ook een grote rol in sommige nummers. Dus die drie onderwerpen zijn eigenlijk de rode draad geworden op mijn debuutalbum. Het is zeker niet allemaal down hoor, er zitten ook leuke nummers tussen met een happy sound. Ik hoop gewoon dat mijn muziek iets kan betekenen voor veel mensen.”

‘Dancing With The Stars’

Om het af te maken zal hij binnenkort deelnemen aan het tv-programma ‘Dancing With The Stars’. Daarop is hij zich momenteel volop aan het voorbereiden.

“Ik zou nooit zelf solliciteren voor ‘Dancing With The Stars’”, klinkt het. “Ik kan niét dansen en ik wilde dat ook niet leren. Maar mijn album staat in het teken van ‘durven en doen’. En voilà. Ik wil die boodschap verspreiden en door deel te nemen aan ‘Dancing With The Stars ga ik volledig uit mijn comfortzone. Ik hoef niet eens te winnen, maar doe dit eerder voor mezelf: hoe ver kan ik mezelf pushen en waar ligt mijn grens. En ik ben héél benieuwd waar die ligt. Ik gaf vroeger trouwens aerobics-lessen in fitnesscentra en ik dàcht dat dat dansen was. Niet dus. Ik ben zo stijf en houterig. Het is bijna confronterend.”

Nochtans is hij erg sportief. Hij heeft zelfs een tijdje gewerkt als gezondheidscoach. Maar dansen is nooit écht zijn ding geweest. Hij krijgt bovendien geduchte concurrentie van Olympisch kampioene Nina Derwael. “De enige gouden medaille die ik ooit won, is die van de veldloop in de lagere school”, lacht hij.

De ticketverkoop voor zijn tour start op maandag 25 oktober om 10u. Tickets voor de drie shows zijn verkrijgbaar via Live Nation.

