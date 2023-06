Metejoor en zus Lisa vertellen wat je te zien krijgt in 'Met de Joris' (en wat niet): "Op dat moment stonden de camera's uit"

tv Mathias en Anoushka blikken terug op gedwongen exit uit ‘Blind gekocht’: “Niet de verwachte uitkomst, maar beste binnen de mogelijkhe­den”

Ze blijven in hun oude huis wonen en gaan op zoek naar een opslagruimte in de buurt. Dat vertellen deelnemers Mathias en Anoushka in de laatste aflevering van ‘Blind gekocht’. De twee waren het meest besproken koppel uit het vijfde seizoen toen experten Kinga Kantorska en Bart Appeltans hen uit het programma zetten wegens te onrealistische eisen.