Metallica doneert 250.000 euro aan de opbouw van Roemeens kinderziekenhuis KD

18 augustus 2019

08u22 7 Showbizz De populaire band Metallica heeft 250.000 euro gedoneerd aan de opbouw van een Roemeens kinderziekenhuis. Ze deden voor aanvang van hun uitverkocht concert in Boekarest.

Het kinderziekenhuis wordt het eerste in het land dat zich volledig op jonge kankerpatiëntjes zal richten. All Within My Hands, de liefdadigheidsinstelling van de band, gaf de cheque aan een Roemeense organisatie die hiervoor in zou staan. De donatie komt er mede door een samenwerking van de band met een grote creditcardmaatschappij.