Metallica brengt nu ook whiskey uit Redactie

30 augustus 2018

13u40

Bron: ANP 0 Showbizz De Amerikaanse metalgroep Metallica brengt binnenkort een eigen whiskey op de markt. Het is volgens een verklaring van de band 'geen andere naam voor een reeds bestaande middelmatige whiskey, maar een drank waar jaren aan is gewerkt'.

De whiskey heet 'Blackened', naar een nummer van de groep op het album ...And Justice for All (1988). De drank is ontwikkeld in samenwerking met whiskeykenner en -maker Dave Pickerell. De whiskey rijpt in vaten in ruimten waar Metallicamuziek schalt. De drank zal in de herfst te koop worden aangeboden.



Metallica is een van de succesvolste (metal)bands uit de Verenigde Staten. Sinds 1982 verkocht de groep al meer dan 100 miljoen exemplaren van hun albums. Inmiddels hebben ze ook andere markten ontdekt. Onlangs presenteerden de bandleden al een nieuwe horlogelijn, die op 5 november uitkomt. De klokjes zullen tussen de 130 en 640 euro kosten.

It comes alive! 🥃 #blackenedwhiskey @blackenedamericanwhiskey Een foto die is geplaatst door null (@metallica) op 29 aug 2018 om 15:00 CEST