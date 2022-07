Metallica breekt het kot af, komst Red Hot Chili Peppers nog steeds onzeker: dit was dag twee van Rock Werchter

TV Britse Channel 5 kondigt uitzendda­tum van laatste aflevering ‘Neighbours’ aan

Het einde was al langer in zicht, maar ondertussen is het ook officieel. Op vrijdag 29 juli wordt de allerlaatste aflevering van ‘Neighbours’ uitgezonden op televisie. Dat heeft het Britse Channel 5 op vrijdag zelf bekendgemaakt.

1 juli