Metallica annuleert optreden op woensdag vanwege corona: nog geen nieuws over Rock Werchter vrijdag

Out in the Green, het metalfestival in Zwitserland, heeft woensdag bekendgemaakt dat Metallica er niet langer zal optreden. In de omgeving van de band werd namelijk een coronabesmetting vastgesteld. “De beslissing om niet langer op te treden werd genomen door de organisatoren en de artiesten”, klinkt het in een mededeling. “Maar de show moet verdergaan.” Intussen heeft Metallica het nieuws zelf ook gedeeld op sociale media. “Helaas heeft een lid van de Metallica-familie positief getest op corona”, klinkt het. “Het spijt ons enorm dat we jullie moeten teleurstellen.” De groep zou al bekeken hebben of een nieuw concert in Zwitserland mogelijk is, maar de komende twee jaar zou dat niet mogelijk zijn, klinkt het.