Metalband Slipknot trakteert Pukkelpop op een vurig optreden

Toen de gemaskerde megasterren van de heavy metalband Slipknot het podium betraden, joegen ze meteen de regenwolken de stuipen op het lijf. Want de regenbui die over het festivalterrein hing, verdween in een oogopslag. Leadzanger Corey Taylor liet ook meteen merken aan de menigte Pukkelpoppers dat hij fantastisch veel zin had in het optreden: “Het is drie jaar geleden dat wij in België stonden en ruim twintig jaar geleden dat we op Pukkelpop mochten staan. En ik kan me geen betere afsluiter voor onze Europese tour voorstellen.”