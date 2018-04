Met passend kapsel: Claire Foy is de nieuwe Lisbeth Salander TC

16 april 2018

13u30 0 Showbizz De Queen wordt het meisje met de drakentattoo. Claire Foy, de ster uit 'The Crown', neemt de rol van Lisbeth Salander over van Rooney Mara voor de opvolger van 'The Girl with the Dragon Tattoo'.

Claire Foy zal de rol van Lisbeth Salander spelen in 'The Girl in the Spider's Web', opnieuw gebaseerd op de boeken uit de 'Millenium'-reeks van auteur Stieg Larsson.De opnamen van de film zijn zopas van start gegaan. Naast Claire Foy zullen ook Stephen Merchant en Sverrir Gudnason belangrijke rollen vertolken. Opvallend: Foy liet haar lange bruine lokken knippen voor deze rol en mat zichzelf een kort zwart kopje aan.